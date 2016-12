DA REDAÇÃO



Para atender uma frota de quase dois milhões de veículos e a demanda de mais de 270 mil emissões de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) por ano, a gestão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) optou pelo uso da tecnologia e melhoria dos processos internos.

O Sistema de Gerenciamento de Atendimento (SGA), desenvolvido pela equipe da Coordenadoria de TI do Detran, permite acompanhar desde a abertura até a finalização de processos, taxas, vistoria, dentre outros serviços oferecidos pelas diretorias de veículos e de habilitação.

Com o SGA é possível obter um relatório com descrições do tempo gasto e da quantidade de atendimentos realizados. O sistema pode mensurar vários dados específicos. Desta forma é possível verificar o andamento dos processos e promover melhorias.

Para dar maior agilidade ao setor de vistoria veicular foi implantado o sistema de atendimento por agendamento. As primeiras cidades que receberam o sistema foram Cuiabá, Várzea Grande e Tangará da Serra, mas o programa será estendido gradativamente para todos os municípios.

Já foram implantados os serviços de entrega do licenciamento anual em casa e também a entrega da Carteira Nacional de Habilitação.

O licenciamento pode ser solicitado via aplicativo ‘MT Cidadão’ ou pelo site do governo (www.mt.gov.br) no link de ‘Serviços’ no ícone do ‘Detran’ na aba ‘Veículos’. Na abertura do processo para e renovação da CNH, que deve ser feito presencialmente em uma unidade da autarquia, o usuário pode solicitar também a entrega do documento em sua residência.

O presidente do Detran, Arnon Osny, informa que será implantada a vistoria digitalizada e disponibilizado o atendimento rápido com mais de 26 serviços em totens distribuídos em pontos de grande circulação de pessoas na região metropolitana. Estas medidas devem reduzir em 30% o número de usuários nos balcões da autarquia.

O sistema Detrannet foi melhorado com o apoio tecnológico da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia e Informação (MTI), o suporte técnico permitiu melhor comunicação com todos os sistemas integrados.