Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.889 da Mega-Sena e o prêmio está acumulado. Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, a Mega da Virada, que será sorteado no próximo sábado (31), é de R$ 225 milhões. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (24) em Ji-Paraná (RO).

Veja as dezenas sorteadas: 16 - 23 - 25 - 28 - 30 - 44

A quina teve 49 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 28.397,25. Na quadra, foram 3.138 apostas e o prêmio é de R$ 633,46 para cada.

Mega da Virada

A Mega da Virada será sorteada no dia 31 de dezembro, às 20h (no horário de Brasília). Neste sorteio, o prêmio não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será dividido entre os que acertarem cinco números, e assim por diante.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas em qualquer lotérica do país até as 14h do dia 31 de dezembro e custam o mesmo valor dos demais sorteios da Mega-Sena, R$ 3,50.

A Mega da Virada é considerada a mais popular das loterias especiais da Caixa e teve sua primeira edição em 2009. Na ocasião, dois ganhadores dividiram o prêmio de R$ 144,9 milhões.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.