Segundo o Sistema Alerta Rio, a sensação térmica no mesmo horário era estimada em 34.2°C no Rio Centro, Barra da Tijuca.

O primeiro domingo (25) de verão no Rio de Janeiro começou quente. Às 8h deste domingo deste Natal, os termômetros já marcavam 29.8°C em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Apesar do céu claro, a previsão do tempo indica que haverá aumento de nebulosidade no final do dia, com pequenas chances de pancadas de chuva em pontos isolados. A temperatura máxima prevista é de 37ºC na cidade.