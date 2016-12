ISABELA MERCURI

Uma família inteira, formada pelos dois pais, um adolescente de 14 anos e uma criança de 11 faleceram na noite do último sábado (24), véspera de natal, após uma colisão frontal entre o veículo gol, onde estavam, e uma Fiat Strada.

O motorista da Strada estava em excesso de velocidade, alcoolizado e ultrapassou em local proibido. O acidente aconteceu por volta das 19h na BR-163, próximo a Matupá (630 km de Cuiabá).

De acordo com informações do posto da Polícia Rodoviária Federal em Santa Helena, a família que estava no gol viajava de Peixoto de Azevedo para Matupá, e todos os integrantes morreram no local. Dois corpos ainda ficaram presos nas ferragens.



Foi preciso a atuação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para tirar os corpos das ferragens. A pista ficou interditada durante cerca de seis horas para retirada do óleo derramado.



O motorista da Strada foi encaminhado ao hospital, gravemente ferido, e na unidade de saúde foi realizado teste de alcoolemia e identificado que estava alcoolizado.