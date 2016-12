A Rota do Oeste enviou quatro ambulâncias, dois guinchos e um veículo de inspeção

Um homem de 77 anos morreu neste domingo (25) após o carro em que estava se envolver em um acidente na BR-163, próximo a Jangada (70 km ao Norte de Cuiabá).

De acordo com a Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, além da vítima fatal, outras sete pessoas também se feriram no acidente, que aconteceu por volta das 16h50.

A colisão envolveu um Gol e um utilitário, cujo modelo não foi divulgado.

A vítima fatal dirigia o Gol e morreu antes que as ambulâncias chegassem.

Também no veículo havia mais quatro pessoas, que tiveram ferimentos e foram encaminhas para o Pronto-Socorro de Cuiabá. Uma delas foi para o PS de Várzea Grande em estado grave.

As duas pessoas que estavam no utilitário também se feriram e foram socorridas por uma ambulância da Rota do Oeste.

A concessionária informou que, no total, duas pessoas estão em estado grave e uma em estado moderado.

A Rota do Oeste enviou quatro ambulâncias, dois guinchos e um veículo de inspeção para o local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal também mandou uma equipe.

Ainda não se sabe o que teria ocasionado o acidente. As causas serão investigadas.