As vagas são para todos os níveis de escolariedade

DO UOL



Os concursos públicos oferecem 10.477 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 27.500,17, dependendo da função desejada.

Para ver a lista completa de concursos disponíveis nesta semana, com todas as opções, acesse o endereço http://zip.net/bkqyRC (link encurtado e seguro).

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (ES/RJ) - Vagas: 50 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 27.500,17 / Inscrição: de 16/1/2017 a 14/2/2017 / Mais informações: http://zip.net/bqtyQ0

Fortaleza (CE) - Vagas: 5 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 24.115 / Inscrição: de 29/12 a 18/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bptzJT

Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR) - Vagas: 5 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 21.657,46 / Inscrição: de 1/2/2017 a 3/3/2017 / Mais informações: http://zip.net/bxtz1f

Capinzal (SC) - Vagas: 38 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 496,71 a R$ 15.308,10 / Inscrição: até 19/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bstzkf

Coromandel (MG) - Vagas: 801 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 978,90 a R$ 14.154,40 / Inscrição: 15/12 a 15/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bmtxnk

Campos de Júlio (MT) - Vagas: 85 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 931,17 a R$ 14.056,80 / Inscrição: até 30/12 / Mais informações: http://zip.net/bjtyZK

Santa Cecília (SC) - Vagas: 97 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 947,76 a R$ 13.989,35 / Inscrição: até 30/12 / Mais informações: http://zip.net/bftybQ

Polícia Militar (DF) - Vagas: 200 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 5.202,59 a R$ 11.894,25 / Inscrição: 18/12 a 8/2/2017 / Mais informações: http://zip.net/bgtxsB

Boa Esperança (MG) - Vagas: 210 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 11.880 / Inscrição: de 20/3 a 30/4/2017 / Mais informações: http://zip.net/bxtz1g

Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul (MS) - Vagas: 1 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 11.822,80 / Inscrição: até 26/12 / Mais informações: http://zip.net/bktyry

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) - Vagas: 423 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 7.951,13 a R$ 11.717,56 / Inscrição: 13/1 a 28/2/2017 / Mais informações: http://zip.net/bwtyxy

Santana de Parnaíba (SP) - Vagas: 25 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 1.094,25 a R$ 11.447,54 / Inscrição: até 10/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bwtxjB

Lamim (MG) - Vagas: 61 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 885 a R$ 11.277,36 / Inscrição: até 19/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bjtyZQ

Alto Rio Doce (MG) - Vagas: 69 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 1.020 a R$ 10.400 / Inscrição: até 30/12 / Mais informações: http://zip.net/bmtyb4

Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) - Vagas: 161 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 2.777 a R$ 10.285 / Inscrição: de 10/1 a 15/3/2017 / Mais informações: http://zip.net/bgty2D

Polícia Militar (DF) - Vagas: 4 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 10.147,13 / Inscrição: até 31/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/brtxT9

Consórcio Intermunicipal de Saúde (MG) - Vagas: 556 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 7.746,90 / Inscrição: até 9/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bktsP8

Belo Horizonte (MG) - Vagas: 5 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 7.630,26 / Inscrição: 17/1/2017 a 16/2/2017 / Mais informações: http://zip.net/bntv4L

Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM/RJ) - Vagas: 50 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 2.550 a R$ 6.595,83 / Inscrição: até 15/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bbtyYf

Pé de Serra (BA) - Vagas: 298 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 6.000 / Inscrição: até 31/12 / Mais informações: http://zip.net/bftybV

Fundação Hemocentro de Brasília (DF) - Vagas: 400 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 3.705 a R$ 5.820 / Inscrição: até 6/2/2017 / Mais informações: http://zip.net/bxtyq1

Ministério da Saúde (AC/AL/AP/AM/BA/CE/MA/MT/MS/MG/PA/PB/PR/PE/RO/RR/SC/TO) - Vagas: 102 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 4.784,27 a R$ 5.744,88 / Inscrição: até 5/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bgtxQ4

Irituia (PA) - Vagas: 417 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 5.000 / Inscrição: até 9/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bstyy7

Magalhães Barata (PA) - Vagas: 795 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 5.000 / Inscrição: até 31/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bftyBj

Riachão (MA) - Vagas: 193 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 5.000 / Inscrição: até 13/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bttzrj

Goianira (GO) - Vagas: 476 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: 880 a R$ 4.974,30 / Inscrição: até 8/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bhtyn4

Instituto Federal do Paraná (PR) - Vagas: 157 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 1.739,04 a R$ 4.014 / Inscrição: até 5/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bhtyn5

Conselho Regional de Medicina (PB) - Vagas: 123 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 2.390,97 a R$ 4.314,39 / Inscrição: até 28/12 / Mais informações: http://zip.net/bwtxjx

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso - Vagas: 500 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.400,78 a R$ 3.792,52 / Inscrição: até 4/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bgtwG8

Ipatinga (MG) - Vagas: 268 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 1.011,75 a R$ 3.764,09 / Inscrição: de 12/2 a 16/3/2017 / Mais informações: http://zip.net/bbtyzz

Sorriso (MT) - Vagas: 380 / Escolaridade: níveis fundamental e superior / Salário: R$ 1.825,67 a R$ 3.651,34 / Inscrição: até 2/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bvtzvx

Pará de Minas (MG) - Vagas: 619 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 3.424,92 / Inscrição: até 23/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bvtvlK

Aeronautica (AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO) - Vagas: 358 / Escolaridade: nível médio / Salário: R$ 3.325 / Inscrição: de 19/1 a 17/2/2017 / Mais informações: http://zip.net/bltyyw

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PM/MG) - Vagas: 1.350 / Escolaridade: nível superior / Salário: a partir de R$ 3.278,74 / Inscrição: até 21/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bgts37

Superintendência de Controle de Endemias de São Paulo (Sucen/SP) - Vagas: 321 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 1.026,00 a R$ 3.154,18 / Inscrição: de 17/1 a 31/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bvty6N

Rio de Janeiro (RJ) - Vagas: 363 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 2.744,79 / Inscrição: até 23/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bytyMg

Araxá (MG) - Vagas: 301 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 900 a R$ 2.376,49 / Inscrição: até 10/1/2017 / Mais informações: http://zip.net/bcts8r