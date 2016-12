THAIZA ASSUNÇÃO

Após dois dias internado, o condutor de guincho que se envolveu em um acidente com um caminhão e uma moto na MT-358, na última sexta-feira (23), não resistiu aos ferimentos e morreu nesta madrugada.

Com a morte, sobe para três o número de vítimas fatais na colisão.

O condutor do guincho, Jonathan de Oliveira Machado levava um HB20 preto para Tangará da Serra (244 km de Cuiabá) quando bateu de frente com um caminhão. O acidente ainda envolveu uma moto.

Na colisão, o dono do veículo guinchado, Arthur Sandri, e o motociclista Iraks de Oliveira Miranda morreram na hora.

Jonathan e o motorista do caminhão, que ainda não foi identificado, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para uma unidade de saúde da cidade.

Jonathan estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e teve a morte confirmada por volta de 3h. Já o motorista do caminhão segue internado, mas sem risco de morte.

O acidente

De acordo com informações da Polícia Militar, a suspeita é de que o caminhão tenha colidido com o guincho ao tentar uma ultrapassagem indevida.

Com a batida, os dois motoristas perderam o controle da direção e saíram da pista.

O carro que estava sendo guinchado se soltou e parou com as rodas para cima. O dono do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu

Ainda segundo a Polícia Militar, logo após a colisão entre o caminhão e o guincho, o motociclista que vinha atrás não conseguiu frear e bateu em um dos veículos. Ele também não resistiu.

O acidente será investigado pela Polícia Civil.

