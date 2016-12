Os 67 servidores que se aposentaram pela Secretaria Municipal de Ordem Pública ao longo desta gestão foram homenageados na “Galeria dos Heróis”.

A solenidade, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (26), visa ratificar a importância de cada profissional para a Prefeitura de Cuiabá, à medida que também imortaliza o trabalho desempenhado por cada um no serviço público. A homenagem foi marcada também por um momento de ação de graças e um delicioso café da manhã ofertado pelos próprios servidores.

“É uma emoção muito grande estar aqui neste dia, inaugurando a Galeria dos Heróis da Ordem Pública, iniciativa que esperamos que seja perpetuada, a fim de consagrar cada servidor que dedicou uma parte significativa de sua vida para atender à população. É um desafio encarar as atividades fiscalizatórias que esses servidores se empenharam a cumprir e muitas vezes embates foram necessários para que a lei e a ordem fossem mantidas. Justamente por isso somos gratos por essa dedicação em entregar seu tempo e disposição para o bem comum. Aqui temos homens e mulheres que muito mais que desempenhar suas funções, contribuíram para o crescimento de Cuiabá e ajudaram a construir uma sociedade mais justa, harmoniosa e organizada. São dignos de todo nosso respeito e total admiração”, afirmou Noelson Carlos Silva Dias, secretário municipal de Ordem Pública.

Feita através de um esforço conjunto, a placa dos homenageados contou com a coleta de recursos pessoais dos servidores atuantes da secretaria. Em vista ao atual quadro econômico, todos decidiram se unir em doações para presentear os profissionais aposentados com a Galeria dos Heróis. Para Paulo Henrique de Figueiredo, presidente do Sindicato dos Agentes de Regulação e Fiscalização, a homenagem feita dentro das limitações da pasta municipal representa o real valor que cada servidor tem para o município e seus colegas de trabalho.

“Esta placa apenas simboliza algo transcendental, que extrapola o valor material. Ao observamos o nome de servidores tão valorosos devidamente posicionados na Galeria, vemos também o esforço da própria secretaria em não abrir mão da homenagem, o que torna tudo muito mais significativo. Vemos aqui 67 homens e mulheres que lutaram o bom combate, nos ajudaram a construir essa pasta municipal e se envolveram no processo de adaptação que os novos desafios propostos pelo prefeito Mauro Mendes trouxeram. Como sindicato e servidor, sinto-me representado por cada profissional aqui presente e agradeço o apoio do nosso secretário, que junto ao Cuiabá-Prev tem reconhecido a classe devidamente”, concluiu o presidente.