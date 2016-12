DA REDAÇÃO



De janeiro a novembro deste ano foram atendidas nas clinicas odontológicas de Cuiabá, 22.476 novos pacientes. Ao todo, nas unidades da saúde bucal da capital foram realizadas 90.262 consultas, concluídos 16.969 tratamentos e realizados 346.439 procedimentos odontológicos além de implantadas 3.256 próteses.

Esses são apenas alguns dos números divulgados pela Coordenadoria de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde de Cuiabá, que traduzem o trabalho realizado em 2016, visando garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população cuiabana, atendida pela SUS.

Entre as ações deste ano, entre elas a implantação de quatro equipes que estão aguardando credenciamento pelo Ministério da Saúde, campanha de busca ativa ao câncer de boca, reforma na estrutura de unidades, capacitação e outras está a reformulação da Sala Buco-Maxilo do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Segundo o cirurgião dentista, Abel Porto de Almeida, um dos 12 profissionais que atuam na unidade, que conta também com trabalho de mais nove residentes, o serviço já existia mas este ano passou por uma reestrutruação, com a aquisição de novos equipamentos e uma nova estrutura para trabalhar.

A unidade conta agora com uma cadeira odontológica e um computar novos, além de móveis. “Além de podermos atender os pacientes de maneira mais confortável, com o computador poderemos produzir estatísticas mais fidedignas em relação aos nossos atendimentos além de acompanhar os pacientes no pós-operatórios com mais qualidade e precisão de informações”.

A unidade recebe pacientes de urgência e emergência referenciados pelas unidades de saúde e pacientes com traumas de face e também de reabilitação. “A unidade é a responsável pelo primeiro atendimento, tratamento e acompanhamento desses pacientes. Caso seja necessário eles são encaminhados para o Hospital Geral Universitário e Hospital de Câncer, unidades de referencia”.

Por mês são atendidos na unidade uma média de 480 pacientes. Desse total, 40% são provenientes de municípios do interior do Estado.

“A Coordenadoria de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá tem investido esforços para ampliar e qualificar as ações do Programa Brasil Sorridente e, consequentemente aumentar a cobertura da população a Rede de atenção a Saúde Bucal, bem como melhorar a qualidade dos serviços ofertados”, destacou a coordenadora de Saúde Bucal, Cristhiane Almeida Leite.

O Programa Brasil Sorridente, integrante da Política Nacional de Saúde Bucal é um programa do governo federal voltado para a Atenção da Saúde Bucal no Brasil.

O programa tem como principal objetivo garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira, por meio de uma serie de ações que visem a ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).