THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Um bebê de Araputanga (371 km de Cuiabá) está precisando de doações para poder fazer uma cirurgia de transplante de intestino em Miami, nos Estados Unidos.

Arthur Gabriel Rezende de Freitas, de 11 meses, nasceu sem força para sugar o leite da mãe e teve que colocar uma sonda no estômago para se alimentar.

O procedimento, porém, trouxe complicações. Para que ele sobrevivesse, foi necessária a retirada de praticamente todo o intestino.

Atualmente, Arthur está internado no Hospital Infantil Menino Jesus, em São Paulo (SP), e se alimenta pela veia.

O pai dele, Sérgio de Freitas Santos, contou ao MidiaNews que o transplante em Miami custa R$ 4 milhões.

Ele e a mulher, Silviane Rezende Batista de Freitas, criaram uma “vaquinha online” para tentar arrecadar o dinheiro.

“A página foi criada no dia 1º de dezembro e até agora recebeu cerca de R$ 15 mil. Além disso, já vendemos nosso carro, casa. Estamos fazendo de tudo para conseguirmos levá-lo para os Estados Unidos”, contou.

Conforme Sérgio, o transplante é a única chance de Arthur levar uma vida normal.

“Os médicos que estão tratando ele aqui em São Paulo não querem dar um laudo dizendo da necessidade do transplante. Eles querem reabilitar o intestino dele, fazendo uma nova cirurgia, para ligar o intestino que sobrou no reto. Mas com essa reabilitação ele só vai viver no máximo sete anos”, disse.

“Já com o transplante, ele vai poder ter uma vida normal. Por isso, precisamos desse recurso para levarmos direto para Miami”, afirmou.

Doe clicando no link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/juntospeloarthurgabriel

Ou através de depósito:

Banco Bradesco

Agencia: 0801

C.Poupança: 3250-6

Arthur Gabriel Rezende de Freitas

CPF: 076.317.691-50