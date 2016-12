JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O idoso Francisco Ferreira, de 59 anos, morreu no último sábado (24), em Santa Terezinha (1.312 Km Cuiabá), após esperar por uma ambulância do Hospital Municipal, que não apareceu porque estaria sem combustível.

Francisco passou mal na véspera de Natal. Então seus vizinhos ligaram para a emergência do hospital e ficaram surpresos ao ouvir que não seria possível socorrê-lo porque a única ambulância da cidade estava sem combustível.

O homem morreu pouco tempo depois em sua residência.

Um boletim de ocorrência foi registrado contra o diretor do Hospital Municipal, Ailton Aparecido Moraes Galeno, e contra o secretário de Saúde, Magno Antonio Gonçalves, por suposta omissão de socorro e prevaricação.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com o secretário de Saúde, que classificou a situação como um “equívoco”.

Ele contou ao MidiaNews que o município conta apenas com duas ambulâncias e que uma delas havia se envolvido em um acidente em Água Boa (730 km a Nordeste da Capital), dois dias antes do fato.

“O que aconteceu foi um equívoco, um mal entendido. Hoje nós estamos somente com uma ambulância e a única que estava funcionando foi para Água Boa fazer o transporte das pessoas que se envolveram no acidente com essa outra ambulância que perdemos”.

“Então esse veículo chegou aqui [Santa Teresinha] por volta das 20h do dia 22. E, quando chegou, novamente tiveram que sair para atender um chamado na zona rural. Então chegou 00h40 do dia 23. O veículo chegou na reserva e aqui os postos de combustível nesse horário já estavam fechados”.

Segundo o secretário, a ambulância não pôde atender o chamado na casa do Francisco porque descobriram na manhã do dia 24 que o pneu estava furado.

“O pneu estava furado e a moça do hospital sugeriu que alguém o trouxesse o quanto antes, porque o médico já estava esperando para atendê-lo”.

Questionado sobre a quantidade de ambulâncias para prestar atendimento para toda população, o secrátario disse que sempre foi assim por causa do tamanho do município.