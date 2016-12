A Universidade do Estado de Mato Grosso conta com uma política de qualificação voltada para seu quadro de pessoal, tanto que o número de mestres e doutores na Unemat vem crescendo significativamente, entre os professores e os profissionais técnicos. Neste ano, o Conselho de Ensino, pesquisa e Extensão ampliou as áreas de qualificação para os servidores técnicos, possibilitando fazer mestrado e doutorado em qualquer área de atuação da Unemat.

Atualmente, a Unemat já conta com uma dezena de servidores técnicos doutores. A servidora Iraci Aguiar Medeiros foi a primeira a obter o titulo de doutora em 2013. Hoje, dos cerca de 500 servidores efetivos, 09 já concluíram ou estão em fase de conclusão do doutorado, possibilitado pela política de afastamento da Unemat e outros 44 servidores já concluíram ou estão concluindo o mestrado com o apoio institucional.

O pró-reitor de Administração, Valter Gustavo Danzer, destaca que a política de qualificação dos servidores técnico-administrativos é fundamental para a instituição que pode ter um quadro técnico mais capacitado no desenvolvimento de suas atividades e também mais valorizado. Segundo ele, desde que a Unemat decidiu investir e valorizar a formação continuada dos servidores possibilitando o afastamento para qualificação com a resolução nº 065/2011, desde a graduação a pós-graduação, com concessão de bolsas custeadas pela Universidade para esses profissionais, já foram investidos mais de R$ 1,6 milhão.

Além da resolução que autoriza o profissional técnico a se afastar para sua qualificação, a Unemat realizou cursos de formação inicial e promoveu entre 2012 e 2013 o curso de especialização em Gestão Universitária especialmente para servidores técnicos, onde 36 profissionais concluíram o curso lato sensu. Outra iniciativa foi a garantia de vagas para os servidores técnicos da Unemat em Mestrados e Doutorados Interinstitucionais em Direito, Ciências Contábeis e Sociologia.

“Além dessas iniciativas estamos tratando com a Universidade Federal do Ceará a oferta de um mestrado profissional em Gestão Universitária voltado para os nossos servidores. As primeiras conversas já foram estabelecidas e estamos aguardando a UFC nos enviar proposta de execução para dar sequencia as ações”, explica o pró-reitor.

Entre os servidores técnicos as áreas que mais qualificaram mestres e doutores foram: Contábeis, Administração, Economia e Gestão com 20 profissionais atendidos, Direito com sete servidores, Educação com oito servidores e Computação com cinco servidores. Além disso, também profissionais foram qualificados nas áreas de Ciências Sociais, Comunicação, Química, Física e Biologia.