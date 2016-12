DE O TEMPO



Faleceu nesta terça-feira a atriz norte-americana Carrie Fisher, a Princesa Leia do consagrado filme 'Star Wars', aos 60 anos. Ela havia sofrido um ataque cardíaco em um voo de Londres para Los Angeles na última sexta-feira. Assim que o avião pousou em seu destino, a atriz foi socorrida e encaminhada para o hospital mais próximo, onde ela estava sendo tratada e respirava por aparelhos.

A morte de Carrie Fisher foi confirmada à revista PEOPLE em um comunicado divulgado por Simon Halls, porta-voz da família, em nome de Billie Lourd, filha da atriz.

"Este é um dia de profunda tristeza para Billie Lourd, que confirmou que sua amada mãe, Carrie Fisher, faleceu às 8h55 (horário local)", diz o comunicado. "Ela era amada pelo mundo e sua morte será profundamente sentida. Toda a família agradece aos fãs pelos pensamentos e orações", completa.

Biografia

Carrie era filha dos artistas Debbie Reynolds e Eddie Fisher, e a proximidade dela com o glamour dos pais e as hipocrisias da fama poderiam facilmente minar sua confiança no mundo do Show Business. No entanto, Carrie guardou para si as mais duras experiências em um universo cercado por estrelas e traçou, por si mesma, o caminho para se tornar uma 'deusa' para os Geeks e também uma renomada novelista.

A atriz, que estava em turnê para o lançamento de seu oitavo livro, "Princess Diarist", falou e escreveu sobre os anos em que sofreu com a dependência química e os transtornos mentais.

Carrie Fisher ficou famosa como a guerreira rebelde princesa Leia da trilogia original de "Star Wars" (1977, 1980 e 1983), cujos filmes se tornaram um fenômeno cultural.

Sua personagem apareceu novamente no ano passado no aguardado Episódio VII da saga, intitulado "O despertar da força". O Episódio VIII está em período de pós-produção e estreará nos cinemas no fim de 2017.

Fonte http://www.otempo.com.br/capa/mundo/carrie-fisher-a-princesa-leia-de-star-wars-morre-aos-60-anos-1.1416492