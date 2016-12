O jovem Ronaldo Vargas (no detalhe) que sumiu após ser visto entrando em viatura da PM

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

A família do jovem Ronaldo Vargas da Cunha, de 25 anos – desaparecido há 15 dias em Rosário Oeste (133 km de Cuiabá) –, está inconformada com os rumos da investigação sobre o paradeiro do rapaz.

Ronaldo foi visto pela última vez na noite do dia 13 de dezembro, entrando em uma viatura da Polícia Militar, na cidade.

A namorada dele, Joice dos Santos, disse ao MidiaNews que, por conta do recesso de fim de ano, os policiais não estão fazendo buscas pelo jovem.

“A nossa única esperança é Deus. Estamos orando muito, porque na delegacia eles nem nos atende”, relatou.

“Nosso Natal foi de profunda tristeza. Só quem está passando por essa mesma situação para saber a angústia que estamos vivendo”, completou.

Joice dos Santos afirmou que o namorado nunca tinha sumido antes. Garante que ele não tem desentendimento com ninguém, tampouco passagem pela polícia.

“Estamos até agora sem saber o que aconteceu, do porquê dele ter sido parado por aqueles policiais, sem saber se está vivo ou morto”, afirmou.

A reportagem entrou em contato com a Delegacia Municipal. Um investigador, que preferiu não ser identificado, disse que somente o delegado Fabiano Pitoscia poderia comentar sobre a investigação do caso.

O delegado, porém, conforme o investigador, está em Juara (709 km da Capital).

O investigador garantiu, entretanto, que as buscas pelo jovem estão sendo realizadas.

O desaparecimento

Conforme Joice, na noite do dia 13, o namorado foi até a casa de um amigo e, por volta de 23h, ligou dizendo que já estava voltando para casa.

No entanto, o rapaz não chegou na residência e não foi visto desde aquele dia.

“Uma mulher nos relatou que viu os policiais o abordando e depois o colocando dentro da viatura. Ele estava em uma bicicleta. Não tinha por que eles (PMs) o pararem”, relatou.

Joice ainda disse que a família de Ronaldo foi até o Comando da PM em Rosário buscar informações a respeito da abordagem, mas não foi atendida.

A bicicleta foi encontrada pela Polícia Civil em uma avenida do município, no dia 14.

Outro lado

A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou, por meio de nota, que o Comando Regional de Várzea Grande já instaurou uma sindicância (procedimento administrativo) para apurar as circunstâncias do fato.

