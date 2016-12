THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O Governo do Estado divulgou, no Diário Oficial do Estado (DOE) que circula nesta quarta-feira (28), os dias de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas de Mato Grosso em 2017.

O decreto é assinado pelo governador Pedro Taques (PSDB), pelo o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, e pelo o secretário de Gestão, Júlio Modesto.

De acordo com o documento, o ano que vem terá 10 feriados, contando com o próximo dia 1º (domingo).

Entre eles, três vão cair na segunda-feira (Dia do Trabalho, Dia da Consciência Negra e Natal) e outros dois na sexta-feira (Paixão de Cristo e Tiradentes).

Em relação aos pontos facultativos, serão 11. Desses, seis vão cair na sexta-feira, quatro deles após feriados comemorados na quinta.

Conforme o documento, os feriados municipais não estão no decreto porque serão cumpridos pelos órgãos do Poder Executivo em cada região.

Um exemplo é o aniversário de Cuiabá, comemorado no dia 8 de abril, que no próximo ano cairá num sábado.

Os feriados e pontos facultativos, segundo o decreto, não devem alterar ou comprometer os serviços essenciais, como Saúde e Segurança Pública.

Veja a lista de feriados e pontos facultativos no Estado:

1º de janeiro (domingo) - Confraternização Universal - feriado

nacional



27 de fevereiro (segunda-feira) - Carnaval - ponto facultativo



28 de fevereiro (terça-feira) - Carnaval - ponto facultativo



01 de março (quarta-feira) - Cinzas - expediente a partir das

13 horas



14 de abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo - feriado nacional



21 de abril (sexta-feira) - Tiradentes - feriado nacional



1º de maio (segunda-feira) - Dia do Trabalho - feriado

nacional



15 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi - ponto facultativo



16 de junho (sexta-feira) - ponto facultativo



07 de setembro (quinta-feira) - Independência do Brasil - feriado

nacional

08 de setembro (sexta-feira) - ponto facultativo



12 de outubro (quinta-feira) - Dia de Nossa Senhora Aparecida -

feriado nacional



13 de outubro (sexta-feira) - ponto facultativo



28 de outubro (sábado) - Dia do Servidor Público - ponto

facultativo



02 de novembro (quinta-feira) - Finados - feriado nacional



03 de novembro (sexta-feira) - ponto facultativo



15 de novembro (quarta-feira) Proclamação da República

- feriado nacional



20 de novembro (segunda-feira) Consciência Negra -

feriado estadual



22 de dezembro (sexta-feira) - ponto facultativo



25 de dezembro (segunda-feira) - Natal - feriado nacional



29 de dezembro (sexta-feira) - ponto facultativo