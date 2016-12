DO G1



A Prefeitura de Campos de Júlio, a 692 km de Cuiabá, está com inscrições abertas para preencher 85 vagas em um concurso público. As vagas são para níveis fundamental, médio e superior. A inscrição pode ser feita até sexta-feira (30). Os salários variam de R$ 931,17 até R$ 14.056,80.

Para ver o edital, clique aqui.

De acordo com a prefeitura, é cobrada uma taxa de inscrição de R$ 30 para cargos que exigem ensino fundamental completo incompleto e alfabetizado, R$ 70 para cargos que exigem ensino médio completo; e R$ 100 para cargos que exigem ensino superior completo.

As vagas são para: auxiliar de desenvolvimento infantil, enfermeiro padrão, engenheiro ambiental, farmacêutico, fonoaudiólogo do sus, médico clínico geral, médico ginecologista, médico pediatra, médico veterinário, nutricionista escolar, odontólogo, pregoeiro, professor de língua inglesa, professor de pedagogia, profissional de educação física do sus, técnico desportivo, agente administrativo, auxiliar de controle interno, auxiliar em saúde bucal, estoquista, fiscal de obras e postura, motorista de ambulância, orçamentista, ouvidor, recepcionista, técnico em análises clínicas, técnico em enfermagem, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro de nutrição escolar, eletricista automotivo, jardineiro, mecânico de máquinas pesadas, monitor de transporte escolar, motorista de veículo especial, operador de máquinas pesadas, pedreiro e vigia.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira na Prefeitura do Município de Campos de Júlio, que fica na Avenida Valdir Masutti, nº 779-W – Bom Jardim. Os candidatos também podem se inscrever pela internet.

As provas objetivas para todos os cargos serão realizadas no dia 22 de janeiro de 2017.