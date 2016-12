A Prefeitura de Cuiabá dá início às festas de Ano Novo nesta quinta-feira (29), na recém-inaugurada orla do Porto Cuiabá. O Réveillon Cuiabano 2017 terá três dias de comemorações com atrações regionais e queima de fogos na virada do ano.

O palco para as apresentações já está montado em frente ao Museu do Rio e os shows começam às 21 horas, com término na quinta e sexta às 01h e no sábado às 03h. O evento é gratuito.

O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Alberto Machado, lembrou que a região do Porto sempre foi tradicional em realizar as festas de Réveillon na capital mato-grossense.

“Nos últimos anos não foi possível realizar a festa devido às obras na orla. Mas sempre foi vontade do prefeito, que assim que estivesse pronto, o Porto Cuiabá voltaria a sediar as grandes festas de Ano Novo”, disse.

Farão a segurança do evento a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretarias de Mobilidade Urbana e Ordem Pública.

Atrações Réveillon Cuiabano 2017

Local: Porto Cuiabá - Em frente ao Museu do Rio

Quinta-feira (29)

CARAVANA DO RASQUEADO - com: Bolinha, Joao Elói, Edilson, Roberto Lucialdo, Gilmar Fonseca

LAMBADÃO SHOW - com: Scort Som, Real Som, Os Amigos, Os Federais

TRIO JJC

Horário das 21h às 01h

Sexta-feira (30)

CARAVANA DO RASQUEADO - com: Bolinha, Joao Elói, Edilson, Roberto Lucialdo, Gilmar Fonseca

LAMBADÃO SHOW - com: Scort Som, Real Som, Os Amigos, Os Federais

TRIO JJC

Horário das 21h às 01h

Sábado (31)

CUIABANAGEM - com: Saudosa Maloca, Banda Ekuar, Cuiabang, Jamaica, DJ Spinha, DJ Cleiton

BATERIA DO BANANA DA TERRA

ANSELMO E RAFAEL

ANA RAFAELA

BILLY ESPINDOLA

DJ TOMATE

QUEIMA DE FOGOS

Horário das 21h às 03h