A prefeitura de Várzea Grande entregou hoje (28) a nova sede da Secretaria Municipal de Defesa Social. O espaço marca o novo ciclo das instituições que integram a Pasta, como o comando da Guarda Municipal, Defesa Civil e a Junta Militar.

Durante a cerimônia, foram entregues 50 novas pistolas 380 milímetros (mm), 80 novos coletes balísticos, 4 mil munições e certificados de conclusão do curso de emprego de arma letal.

A solenidade de inauguração do novo prédio contou com a presença da prefeita Lucimar Sacre de Campos, do secretário de Defesa Social, coronel Alexander Torres Maia, do comandante da Guarda Municipal, Evandro Homero Dias, secretários municipais, dos ex- governadores do Estado, Júlio Campos e Jayme Campos e várias autoridades militares.

A prefeita reforçou que a segurança pública está entre as prioridades de sua gestão, dentro do pacote de ações voltado às áreas essenciais, juntamente com saúde e educação.

“De maio de 2015 até este momento, a prefeitura investiu R$ 5,5 milhões na Secretaria de Defesa Social, priorizando as ações, o treinamento, a capacitação e o armamento dos Guardas Municipais. É de responsabilidade dos gestores públicos proporcionar aos cidadãos atendimento nesses três setores e nossa população estava muito carente de segurança”.

Durante a inauguração, a prefeita anunciou ainda que o Município, nos próximos quatro anos, irá focar em novos investimentos na área de segurança, aumento de efetivo, por meio de concurso público, equipamentos e frota.

“Este ponto, hoje edificado, é um passo para realização de um antigo sonho, que é ter uma sede adequada para nossa Guarda Municipal. Com o empenho, zelo em relação ao trato do orçamento público e muita dedicação, Várzea Grande seguirá em franca expansão e fazendo justiça social”, completou.

Para o secretário de Defesa Social, Coronel Maia, a nova sede da Pasta, que passa a ser um grande marco na história de Fundação da Guarda Municipal, tem significado muito além dos benefícios que todo espaço novo e amplo proporcionam.

“Em menos de um ano e meio resgatamos a autoestima dos nossos 150 GMs, trouxemos cada um deles de volta às salas de aula, com treinamento e capacitação, ofertamos fardamento novo, viaturas, armamentos, munições e todas as condições de trabalho que garantam a segurança deste servidor público que trabalha com a segurança do próximo e da sua própria segurança”.

O coronel Maia reforçou ainda que com R$ 5 milhões já investidos e com um orçamento de mais R$ 2 milhões para 2017, a Guarda Municipal será de fato protagonista dentro da segurança pública de Várzea Grande.

“Reforçando a atuação junto às Forças de Segurança por meio de cursos e capacitações que vão preparar cada vez mais nossos Guardas Municipais”. Ainda conforme o coronel Maia, com o orçamento garantido haverá continuidade às ações já iniciadas e implantação e emprego de novas tecnologias no reforço da segurança em Várzea Grande, como por exemplo, câmeras e radares.

O ex-governador e senador por Mato Grosso, Jayme Campos, criou a Guarda Municipal em 2000, durante seu último mandato como prefeito da cidade. Ele lembrou que Guarda Municipal, hoje integrada à Secretaria de Defesa Social, nasceu para trazer o sentimento de segurança à população, bem como a certeza do resguardo do patrimônio público.

“Infelizmente, a corporação não foi priorizada por gestões que me sucederam e com o passar dos anos, houve sucateamento dos equipamentos, descrença por parte dos próprios Guardas Municipais e isso refletiu na falta de confiança junto à população. Hoje com muito orgulho venho assistir a um novo marco da Guarda Municipal que sela o completo resgate da nossa força municipal de segurança. É resultado de um conjunto de atitudes, ações e trabalho árduo da prefeita Lucimar e do coronel Maia que não mediram esforços para resgatar a autoestima de cada servidor da Secretaria de Defesa Social”.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Mato Grosso, Kellen Nogueira, lembrou que mais que discurso a prefeitura de Várzea Grande reestrutura a Guarda Municipal em um momento de crise econômica e financeira instalada por todo o país.

“Isso é prova de gestão com visão humana, voltada à segurança da população como também do servidor. A segurança pública é o cartão de visitas de qualquer cidade e para Várzea Grande, que tem um aeroporto internacional, não é diferente. Dotar essa instituição pública de ferramentas de trabalho necessárias é de fato a demonstração do compromisso com a segurança da população”.

O coronel Maia lembrou que somente neste ano os Guardas Municipais passaram por dois cursos de capacitação, sendo o último finalizado no dia 17, que ofertou treinamento com equipamento em arma letal, pistola 380 mm. “Foram 100 horas-aulas por aluno e cada um pôde efetuar 280 disparos, um curso inédito na formação dos nossos Guardas Municipais”. Desde 2001, a Guarda Municipal tem permissão/autorização para o trabalho armado.

A solenidade foi encerrada com uma simulação de abordagem em rua, feita rotineiramente pelos Guardas Municipais, que utilizou patrulhamento em viatura, motos e armamentos novos.

Participaram da inauguração, o vice-prefeito eleito de Várzea Grande, José Aderson Hazama, o major Danilo Cavalcante Coelho, comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente-coronel Wendel Soares Sodré, representando o Comando Regional I, a major Suzane Tamanho, comandante da Força Tática de Várzea Grande, do tenente-coronel da Polícia Militar Manoel Bugalho Neto, comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar.

A nova sede da Secretaria de Defesa Social está localizada na Avenida da FEB, nº 2.051, no bairro da Manga, sentido Várzea Grande-Cuiabá.