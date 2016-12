DA REDAÇÃO



A Coordenadoria de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) encerra 2016 com uma grande campanha de conscientização, destacando a responsabilidade de motoristas e pedestres em busca de um trânsito mais seguro e mais humano.

A ação é desenvolvida por meio de faixas com 11 mensagens diferentes que foram colocadas em mais de 30 pontos (ruas e avenidas) da região central e em alguns bairros, onde é mais intenso o fluxo de veículos e pedestres.

De acordo com a Coordenadoria, a ideia é aproveitar o clima de confraternização do fim de ano para sensibilizar as pessoas da importância de se respeitar as leis de trânsito. Para o coordenador Jadyr Lima de Moraes, as melhorias no trânsito só produzem resultados se houver o comprometimento dos cidadãos.

“Não adianta você entregar uma sinalização se não houver educação, gentileza na faixa de pedestre, no semáforo, e o respeito aos limites de velocidade. As mensagens contidas nestas faixas, distribuídas pela cidade, procuram fazer com que cada um de nós reflita sobre o nosso papel e nossa responsabilidade”, disse Jadyr que, na condição de cidadão, assinou uma das faixas, colocada na Av. República do Líbano (saída para Chapada), que fez alusão ao Natal, mas que pode se referir a qualquer dia do ano: “Festeje a vida com responsabilidade. Se beber, não dirija”.

O supervisor de Educação para o Trânsito, Marcus Garé, que ao longo do ano coordenou várias ações educativas, também deu sua contribuição: “Preserve a sua vida e de quem você ama. Use o cinto de segurança”, diz a faixa assinada por ele.

A comunidade também foi convidada a participar pelas redes sociais, contribuindo com sugestões. Uma cidadã cuiabana, que assina com o nome de Alessandra, sugeriu também a frase que foi colocada na faixa estampada na Avenida José Monteiro de Figueiredo (antiga Lava Pés) próximo ao Shopping Goiabeiras (sentido centro): “A multa? Com dinheiro se paga. Mas a vida, essa não tem preço. Obedeça as leis de trânsito”.

“A vida não tem preço”

Para o secretário de Mobilidade Urbana, Thiago França, as ações em educação no trânsito desenvolvidas na gestão do prefeito Mauro Mendes têm produzido resultados positivos porque o envolvimento da sociedade tem aumentado. “Como disse a cidadã, a vida não tem preço. O munícipe, ao ser multado, muitas vezes por excesso de velocidade, deveria refletir sobre sua ação, e esse gesto de cautela e prudência no trânsito pode significar uma vida a mais preservada”, disse o secretário.

Outra das mensagens diz respeito ao modo de dirigir de muitos motoristas, que “esquecem” de indicar sua intenção quando está dirigindo: “Vai fazer a conversão para a direita ou esquerda? Utilize a seta de direção de veículo”, diz a faixa, colocada na Av. General Vale (antes da General Melo) e também na Coronel Escolástico (próximo a Igreja São Benedito). “Jovens que sabem aproveitar a vida, respeitam as leis de trânsito” (colaboração de Margareth Carvalho), é o recado estampado nas faixas nas avenidas Getúlio Vargas e Beira Rio (locais onde se localizam bares, restaurantes e casa de shows).

A responsabilidade de cada um está estampada na faixa “No trânsito todos têm direitos e deveres: FAÇA SUA PARTE” (Av. Agrícola Paes de Barros – perto da Arena Pantanal) e na Av. Espigão (entrada do Bairro Tijucal). “Aqui é um local de grande circulação de pessoas: respeite a vida”, está escrito na faixa colocada na Av. da Prainha (antes da Praça Ipiranga) e na Av. Fernando Corrêa da Costa (próximo à UFMT). “Curta o trânsito de um jeito consciente: guarde o celular”, diz a mensagem assinada pelo cidadão Jefferson Pereira, em faixa colocada na Av. CPA (próximo ao TRT e também perto do Shopping Goiabeiras).

A campanha tem outras mensagens: “Quer ajudar a melhorar o País? Comece dando o exemplo. Respeite a sinalização”; “Todos por um trânsito com + gentileza e – acidentes”; “Respeitar o semáforo é um ato de educação e respeito à vida”; diz algumas das faixas colocadas em outros pontos, como na Av. Brasília (próximo ao Shopping 3 Américas). Rua São Benedito; Av. Dante de Oliveira (antiga Av. dos Trabalhadores); Av. Pres. Marques (em frente ao Colégio Liceu Cuiabano); Av. Miguel Sutil (no trevo de acesso ao Centro de Eventos do Pantanal); e também na Av. das Torres (na entrada do Jardim Universitário).

Mais de 100 ações

Com esta campanha, estampada nas faixas, a Semob fecha o ano com mais de 100 ações educacionais realizadas nestes últimos quatro anos, que incluíram palestras educativas sobre trânsito nas escolas, empresas púbicas, entidades; lançamentos de cartilhas e manuais, projetos e programas; e mais de 50 blitzes educativas realizadas pelos agentes de trânsito e transporte, das quais 18 tiveram a participação dos agentes mirins de trânsito.

Iniciado como projeto, o Agente Mirim de Trânsito assumiu tal importância que virou um programa e hoje é considerado o carro-chefe da Educação para o Trânsito. O programa, inclusive, serviu como referência para outras capitais, como Natal (RN), Fortaleza (CE) e Campo Grande (MS) e também para municípios do interior, dentre eles Rondonópolis, Sorriso e Sinop. Lançado em maio de 2015, em quatro edições o programa já capacitou 673 alunos (entre 7 e 12 anos) de 13 escolas da Capital (entre municipais, estaduais e particulares) influenciando mais de 7.800 pessoas entre alunos, familiares e amigos, que passam a atuar como multiplicadores incentivando o respeito às leis de trânsito.

Outro programa lançado foi o Despoluir, com ênfase ao respeito ao meio ambiente, que envolve o transporte coletivo e também prevê a participação de proprietários de vans escolares para que façam gratuitamente a regulagem dos motores dos veículos para evitar a emissão de poluentes.

Projetos

Fazem parte dos projetos desenvolvidos o “Primeiros Passos do Motorista”; “Motorista Exemplar” (2 edições realizadas - capacitação para os motoristas de veículos oficiais da prefeitura); o "Cidade Mirim nas Escolas" (também em outros locais como na Arena Pantanal); e o “MotoEducação” (edições em 2015 e 2016).

Ações

Dentre as ações desenvolvidas pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito estão o “Moto Táxi Legal” (legalização dos profissionais e o combate ao serviço clandestino); Campanha Pedestre Seguro; Maio Amarelo; Check Car Inspeção Veicular Gratuita (parceria com a Seguradora Porto Seguro); Multa do Bem (parabenizando o bom comportamento dos condutores); Campanha Seguro DPVAT (orientando como receber o seguro); Blitz Carnaval; lançamento do aplicativo Moovit; Campanha Volta às Aulas; Divulgação da fiscalização eletrônica (campanha educativa); Formação continuada do Idoso (transporte coletivo); Capacitação motoristas do transporte coletivo; Curso de formação para novos agentes de trânsito e transporte; Curso de qualificação para agentes com a Polícia Rodoviária Federal (PRF); Semana Nacional do Trânsito (gincana envolvendo mais de 500 alunos de cinco escolas); Seminário com alunos da UFMT sobre trânsito e mobilidade urbana; e Caminhadas pela Paz no Trânsito.

Cartilhas/Manuais

Paralelamente às ações desenvolvidas, a Semob lançou manuais e cartilhas, dentre elas, o da Mobilidade para Melhor Idade; Guia de Mobilidade para Pessoas com Deficiência (PCD); Cartilha do Pedestre; Manual do Motofrete, Cartilha do Motorista Exemplar; Cartilha do Código de Trânsito Brasileiro para crianças (incluindo palestras nas escolas); a revista O Amigo do Trânsito da Saúde; e mais recentemente a Cartilha do Ciclista, lançada no último dia 17 na inauguração da Ciclovia Enéas Cardoso Filho, na Morada da Serra.

Dentre os parceiros nas mais diversas ações estão o Departamento Estadual de Trânsito (Detran); Batalhão de Trânsito da Polícia Militar; Polícia Civil (Delegacia Especializada de Delitos no Trânsito); Concessionária Rota do Oeste; Polícia Rodoviária Federal (PRF); Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); Ministério Público Estadual (MPE); Coopermotos; Sindicato dos Motociclistas; Sindicato das Autoescolas; secretarias de Saúde e de Governo e Comunicação; e concessionárias Yamaha, Honda e Kawasaki.