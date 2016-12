DO G1



O município de Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, não irá realizar, neste ano, a tradicional festa de reveillón no próximo sábado (31). Segundo o secretário municipal de Turismo, Osneide Costa Sales, a prefeitura não tem recursos suficientes para arcar com a festa que, anualmente, atraía de 30 mil a 50 mil pessoas à praça Dom Wunibaldo, a principal da cidade.

“A prefeitura está sob intervenção e, geralmente, contamos com recursos do estado para realizar a festa. Nós não temos como fazer, porque temos que pagar os funcionários, priorizar a saúde”, disse o secretário.

O município está sob intervenção do governo do estado desde o dia 17 deste mês, após pedido feito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), que emitiu parecer negativo nas contas da prefeitura, além de encontrar 12 irregularidades na gestão do prefeito Lisú Koberstain (PMDB). A intervenção será mantida até o dia 31de dezembro. No dia 1º de janeiro assume o comando do município a ex-primeira-dama do estado e ex-deputada federal, Thelma de Oliveira (PSDB).

De acordo com o secretário-adjunto estadual de Turismo, Luis Carlos Nigro, apesar da festa popular não ser realizada este ano, as atrações montadas antes do Natal na praça da cidade, localizada em frente à Igreja Santana do Sacramento, serão mantidas até o dia 10 de janeiro.

“Há dificuldades financeiras no município e também no estado, então, não teremos o réveillon popular. Mas as oficinas para as crianças e as feiras de artesanato, pintura e comida serão mantidas na praça até o dia 10. Este ano, a programação é voltada mais para a família”, afirmou.

Festa popular



No ano passado, a festa de réveillon foi confirmada apenas no dia 29 de dezembro. A adminstração municipal já havia desistido da festa quando o governo do estado, em parceria com uma empresa da capital, investiu R$ 30 mil na realização da festa popular, com contratação de banda, locação de equipamentos de som e iluminação para o show, equipamentos e insumos para o show de fogos de artifício, hospedagem e traslado para a banda.