Localizada em prédio centenário no centro de Cuiabá, a Biblioteca está de portas abertas para a comunidade durante as férias

DA REDAÇÃO



Para quem vai estar em Cuiabá neste período de férias escolares, a Biblioteca Pública Estevão de Mendonça (BPEEM) preparou uma programação especial voltada aos públicos infantil e adulto. Além da contação de histórias, há ainda a oportunidade de renovar o acervo de casa com a troca de livros disponíveis na instituição.

Para os pequenos leitores foi pensada a atividade Hora do Conto, todas as quartas-feiras, às 15h, na sala do acervo infantil com a presença de monitores que contarão histórias para as crianças. Essa atividade começa na segunda semana de janeiro.

Todas as quintas-feiras, às 15h no auditório, haverá a exibição de filmes nacionais dentro da sessão Cineteca - Cinema na Biblioteca. Neste primeiro mês serão exibidos Até que a morte nos separe, de Roberto Santucci, Os penetras, de Andrucha Waddington, A mulher invisível, de Claudio Torres e Se eu fosse você 2, de Daniel Filho.

Já a visita guiada pode ser feita todos os dias, das 12h30 às 17h, mas é preciso fazer o agendamento prévio pelo telefone 3613-9240.

O Troca Troca de livros acontece de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 17h. Basta levar um livro em bom estado de conservação e trocá-lo por um outro dentro do acervo que estará exposto no hall de entrada da Biblioteca. Para preservar o conteúdo informacional das obras que serão incorporadas ao acervo da BPEEM, é preciso estar atento a algumas informações importantes a respeito do livro que se pretende trocar.

Os materiais devem estar em bom estado de conservação e paginação completa.

Serão aceitos livros de obras gerais para fins de informação geral, estudo, pesquisa em diversas áreas do conhecimento, biografias, obras de referência como dicionários de língua portuguesa, estrangeira, bilíngues, enciclopédias atualizadas e completas, atlas histórico e geográfico, almanaques, guia turístico e gastronômico, obras de literatura em romance, poesia, conto, crônica infantil, peça teatral, livros editados em Mato Grosso, sobre o estado ou de autores mato-grossenses.

A Biblioteca também tem interesse em obras histórico documentais, ou seja, materiais relativos à memória sóciocultural e histórica de Mato Grosso.

Vale ressaltar que não serão aceitas obras danificadas, com páginas faltando, riscadas, com folhas soltas ou páginas quebradiças, bem como obras que estejam infectadas por fungos ou insetos. Também não podem ser doados livros didáticos e com conteúdo ultrapassado como, por exemplo, livros de Direito que abordam leis que não existem mais.

Além destas atividades, a programação diária da Biblioteca inclui a confecção de carteirinhas e o empréstimo de livros, todos os dias das 12h30 às 18h. Todas as atividades são gratuitas.

Acervo histórico - A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça foi fundada em 26 de março de 1912. Com mais de 100 anos de fundação e memória, encontra-se informatizada, modernizada, climatizada com amplo espaço para leitura, auditório, telecentro, sala de informática e sala de digitalização.

Localizada no Palácio da Instrução, no centro histórico de Cuiabá, a Biblioteca também é conhecida por conter o maior quantitativo de acervo dentro da esfera de biblioteca pública do Estado, com aproximadamente mais de 100 mil volumes e é dividida em dez coleções temáticas:

Mato Grosso, Obras Raras, Afro-Brasileira, Indígena, Braille, Literatura Infantil, Periódico, Literatura, Acervo Videoteca e Acervo Geral. Além do empréstimo de livros há cursos de braille, espanhol, Libras e informática para a terceira idade.

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça está no Palácio da Instrução na Praça da República, centro de Cuiabá. Aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Todas as atividades são gratuitas. Informações: 3613-9240.