Nos dois últimos anos foram realizadas nove edições do Vem Pra Arena, em Cuiabá

DA REDAÇÃO



Acesso ao lazer e entretenimento, fomento à cadeia produtiva da cultura, geração de emprego e renda. O Vem Pra Arena entrou para o calendário cultural de Mato Grosso e mostrou que é muito mais que música, quando todas as formas de arte se encontram no entorno da Arena Pantanal transformando o evento em uma experiência única.

Desde a primeira edição, realizada em maio de 2015, o Vem Pra Arena foi recebido de braços abertos pela população. Nos últimos dois anos foram, ao todo, nove edições que levaram para o entorno da Arena uma programação gratuita, variada e composta pelas mais diversas formas de manifestação cultural e artística, da música ao audiovisual, passando pelo teatro, performance, dança, circo, literatura e economia criativa.

O Vem Pra Arena também se tornou conhecido por trazer para Cuiabá grandes nomes da música nacional em shows que agradam a todos os gostos.

Já passaram pelo palco as bandas Vanguart, Macaco Bong e O Terno, Almir Sater, Zeca Baleiro, Zélia Duncan, Lenine, Vanessa da Mata, Márcio de Camillo e Felipe e Ferrari, entre outros. Para os artistas regionais é uma oportunidade única de mostrar o seu trabalho para um público diversificado. Cada edição do Vem Pra Arena recebe, em média, 30 mil pessoas nos dois dias.

Além da programação artística e musical, o evento conta com Feira Gastronômica e Feira de Artesanato, que configuram o Vem pra Arena como forma força motriz na geração de renda e movimentação turística durante o fim de semana de sua realização, trazendo reflexos positivos para setores como a economia e o turismo.

Ferramenta colaborativa

Como espaço democrático aberto às mais diversas manifestações artísticas e culturais, o Vem Pra Arena passou a contar, em março deste ano, com a ferramenta colaborativa Mapas para a diversificação da programação regional. As atrações que fizeram parte da programação regional foram selecionadas em meio às opções disponíveis e cadastradas no Mapas.

Lançado no estado em março deste ano, o Mapas é um software livre para mapeamento colaborativo e gestão da cultura que contribui tanto para qualificar a gestão pública, ao promover mais eficiência, quanto para a sua atualização frente às novas tecnologias da informação e comunicação.

O sistema é alimentado de duas formas: pelo poder público, que insere na plataforma informações sobre os equipamentos culturais, programações oficiais, editais etc.; e pela população em geral, que se cadastra como agente de cultura (individual ou coletivo) e pode divulgar suas próprias programações.

A ferramenta incorpora nos processos públicos as lógicas do software livre, da colaboração, da descentralização, do uso de dados abertos e da transparência. Além disso, fortalece o Plano Nacional de Cultura, pois contribui para o cumprimento e acompanhamento de algumas de suas metas e das metas dos planos estaduais e municipais.

Atrações nacionais

Confira as atrações nacionais que já passaram pelo palco do Vem Pra Arena ao longo das nove edições:

- 05 de maio de 2015: Vanguart

- 19 de setembro de 2015: Divino Arbuês, João Ormond, Habel dy Anjos e Paulo Simões

- 17 de outubro de 2015: Macaco Bong

- 28 de novembro de 2015: Zelia Duncan e Vanguart com Orquestra do Estado de Mato Grosso

- 16 a 20 de dezembro de 2015: Almir Sater

- 07 de maio de 2016: Marcio de Camillo e Felipe & Ferrari

- 02 de julho de 2016: Lenine

- 13 de agosto de 2016: Zeca Baleiro

- 15 de outubro de 2016: Vanessa da Mata