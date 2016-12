As unidades de atendimento ao público, vinculadas à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), funcionarão de forma diferenciada neste final de ano, em decorrência do ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado para esta sexta-feira (30.12), véspera de ano novo.

O Ganha Tempo de Cuiabá, localizado na Praça Ipiranga, estará aberto nessa sexta-feira e sábado (30 e 31.12) normalmente. Porém, estarão disponíveis para o público somente os serviços prestados pela iniciativa privada, como é o caso das concessionárias de água e luz, lotéricas, entre outros.

Demais atividades, ligadas à administração pública estarão fechadas. O Ganha Tempo da capital funciona das 07h30 às 18h30 na sexta-feira e das 07h30 às 12h30 no sábado. Na segunda, a unidade abre normalmente.

Já a unidade do Ganha Tempo de Várzea Grande, localizada no Várzea Grande Shopping, não irá abrir na sexta e sábado, voltando a atender normalmente na segunda-feira (01.01), das 09h às 19h.

Quanto ao Serviço Nacional de Emprego (Sine), não abrirá as portas na sexta, voltando a receber o público na segunda. O atendimento no local é realizado de segunda a sexta, das 07h30 às 13h30.