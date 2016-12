DA REDAÇÃO



O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, entrega nesta sexta-feira (30), às 19 horas, o Parque das Águas, que será mais uma opção de lazer para os cuiabanos e um dos cartões-postais de Mato Grosso. O parque é a última obra a ser entregue por Mendes e trata-se de um marco de sua gestão.

Com uma área de lazer de 270 mil m², o Parque das Águas será entregue com 1.500 metros de pista de corrida e caminhada; 1.600 metros de ciclovia; dois restaurantes e um Food Park; duas academias ao ar livre e parquinhos infantis, além de dois estacionamentos com capacidade para 600 veículos.

Duas atrações também serão entregues: o Túnel de Água e Splash Zone. O Túnel de Água possui extensão de 14 metros e o visitante passa pelo túnel e, a água - que muda de cor conforme a incidência das luzes -, passa por cima. Já o Splash Zone prevê jatos de água de até 10 metros de altura, saindo do chão de forma aleatória.

Já o Show das Águas não estará concluído para a inauguração, devido à complexidade da instalação dos equipamentos, agravada pelas chuvas que têm caído nos últimos dias. A estrutura do Show das Águas ficará no centro da Lagoa Paiaguás.

O Show das Águas será o principal atrativo do parque: jatos de água com até 70 metros de altura, iluminados por luzes coloridas, irão “dançar” acompanhando o ritmo das três músicas que compõem cada apresentação. A programação inclui 20 músicas diferentes e cada uma possui sua própria coreografia e interpretação. A previsão é de que sejam realizados dois shows por noite.

Os restaurantes e o Food Park também não estarão em funcionamento durante a entrega. Por se tratar de uma concessão, as empresas têm até o mês de abril para entrar em funcionamento. Ao todo, R$ 14 milhões estão sendo investidos no Parque das Águas de Cuiabá.