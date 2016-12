FOLHAPRESS



Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4271 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (29) em Picos (PI). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 7,8 milhões.

A quadra teve 95 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 6.075,02. No terno, houve 8.175 ganhadores, que receberão cada um R$ 106,16. Outros 196.010 fizeram o duque e receberão cada um R$ 2,43. Os números sorteados foram: 16, 26, 35, 53 e 77.



TIMEMANIA



O concurso 974 da Timemania também acumulou. Os números sorteados foram: 13, 20, 35, 44, 50, 56 e 75. O time do coração foi o Flamengo (RJ). Confira o rateio:



7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 22.102,80

5 números acertados - 281 apostas ganhadoras, R$ 561,84

4 números acertados - 5432 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 50254 apostas ganhadoras, R$ 2,00



Time do Coração - Flamengo (RJ) - 70424 apostas ganhadoras, R$ 5,00



DUPLA



Também não houve acertador no primeiro sorteio do concurso 1588 da Dupla-Sena. Confira as dezenas e o rateio de cada um dos sorteios:



1º sorteio - 10, 12, 17, 40, 45 e 49



Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras, R$ 4.735,76

Quadra - 4 números acertados - 754 apostas ganhadoras, R$ 78,95

Terno - 3 números acertados - 14389 apostas ganhadoras, R$ 2,06



2º sorteio - 02, 10, 16, 22, 37 e 46



Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 57.302,63

Quina - 5 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 6.697,71

Quadra - 4 números acertados - 680 apostas ganhadoras, R$ 87,55

Terno - 3 números acertados - 14112 apostas ganhadoras, R$ 2,10