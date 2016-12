DA REDAÇÃO



Um caminhão carregado com postes de concreto tombou na Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães nesta sexta-feira (30).

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção após um dos pneus estourar. Ele não ficou ferido.

Por causa do acidente as duas pistas permaneceram interditadas, pois a carga e o caminhão ficaram no meio da pista.

Os motoristas tiveram que desviar pelo acostamento para prosseguir viagem.

Conforme a polícia um guincho foi acionado e retirou o caminhão e a carga da pista.