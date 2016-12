CARLOS DORILEO

DO FOLHAMAX

Uma caminhonete do Governo do Estado, roubada de um servidor em São José do Quatro Marcos (308 km de Cuiabá) na noite da última quarta-feira (28), foi recuperada pela Polícia Militar após uma perseguição em Pontes e Lacerda (442 km da capital), próximo à fronteira com a Bolívia.

De acordo com informações passadas pelo 18° Batalhão, o veículo foi abordado pelos policiais na madrugada de hoje, próximo à Rodovia BR-174.

Porém, o condutor fugiu em alta velocidade com a caminhonete Amarok e a jogou em uma mata, onde conseguiu sair correndo a pé. O homem não foi localizado.

A caminhonete com a logomarca do Estado, que estava sendo usada por servidores no Consócio de Desenvolvimento Nascentes do Pantanal, foi rebocada por um guincho e encaminhada até a Delegacia de Polícia.

Ainda conforme os policiais, o servidor D.A.C., 48, havia entrado em contato com a PM após ser liberado pelos bandidos próximo a Glória D’Oeste.

Ele contou ter sido abordado por dois homens, que o levaram e o mantiveram em cárcere sob a mira de uma arma.

Os criminosos também levaram dois smartphones e cerca de R$ 750 em dinheiro do servidor público. Para os PMs, o bandido pretendia levar o veículo para Bolívia. A Polícia Civil irá investigar o caso.