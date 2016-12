DA REDAÇÃO



Com a chegada do fim do ano, do período de férias em janeiro e do Carnaval em fevereiro, o estoque no Hemocentro em Cuiabá, único banco de sangue público de Mato Grosso, baixa consideravelmente. Para estimular a doação, a Rota do Oeste elaborou mensagens em seus 12 Painéis de Mensagem Variável (PMVs), distribuídos nos 850 quilômetros do trecho sob concessão, da divisa com Mato Grosso do Sul a Sinop.

As mensagens serão veiculadas na sexta-feira (30) e domingo (1º). “Trata-se de uma campanha de utilidade pública, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nossa participação é fundamental, pois realizamos atendimentos clínicos nas rodovias e direcionamos os usuários aos prontos-socorros”, diz o gerente de tráfego da Rota do Oeste, Mauro Szwarcgun.

Para se ter uma ideia, seriam necessários 150 doadores diários para suprir as necessidades da unidade, que atende a pedidos dos maiores hospitais do Estado. Na região metropolitana de Cuiabá, o Hemocentro supre os prontos-socorros de Cuiabá e Várzea Grande, além do Hospital São Benedito e Júlio Müller. Porém, na última semana de dezembro, de 26 a 30, o número de doadores não chegou a 50% desse volume.

Segundo Magda Matos, assistente da captação de doadores de sangue do Hemocentro, durante esta época do ano os doadores costumam viajar e o número de doações cai, ao mesmo tempo em que a demanda aumenta devido ao maior número de acidentes no trânsito urbano e nas rodovias. “Esse período de férias se estende até o Carnaval, na última semana de fevereiro. Então passamos praticamente dois meses com os estoques em baixa. Em 2017, a previsão é de que as doações voltem a se regularizar apenas na segunda semana de março”, afirma.

De acordo com a assessoria de imprensa do pronto-socorro de Várzea Grande, para atender à demanda, a unidade trabalha com um estoque regulador mínimo que precisa ter 76 bolsas de sangue. Desse total, são necessárias 30 bolsas de O+ e outras 30 de A+. Quanto aos tipos O-, A-, AB+ e AB-, são necessárias pelo menos quatro bolsas de sangue de cada um deles. Para completar esse estoque mínimo, pedidos de rotina são feitos ao Hemocentro diariamente.

Para fazer a doação, basta ir até o Hemocentro, localizado na Rua 13 de junho, nº 1055, Bairro Porto, em Cuiabá. Informações pelo telefone (65) 3623-0044.

Em 9 de janeiro, a equipe de coleta do Hemocentro estará no Ganha Tempo, que fica no centro de Cuiabá, em frente à Praça Ipiranga, das 13h às 17h.

Recomendações

O doador deve pesar acima de 51 quilos e ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 anos só podem doar com a presença de um dos pais e maiores de 60 anos devem ter ao menos uma doação antes dessa idade. As principais recomendações são: estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos no dia da doação, e ter dormido bem na noite anterior, ao menos seis horas ininterruptas. É necessário levar documento oficial com foto (RG, CTPS, CNH, passaporte, carteira de entidade de classe).

As mulheres podem doar três vezes no período de 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias entre uma doação e outra. Já os homens podem doar quatro vezes no período de 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre uma doação e outra. A partir de 60 anos, os doadores podem efetuar duas doações no período de 12 meses, com intervalo mínimo de 6 meses, entre uma e outra doação.