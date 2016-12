DO G1



Em Mato Grosso, o mês de novembro deste ano apresentou o pior desempenho em número de vagas de emprego com carteira assinada criadas no estado, em relação ao mesmo período nos últimos 14 anos, segundo dados divulgados na quinta-feira (29) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em relação às demais unidades da federação, quanto ao número de vagas perdidas, o estado ficou em 5º lugar, com 9.037 postos de emprego perdidos. O resultado é decorrente de 22.798 admissões contra 31.835 demissões.

Nesse quesito, o estado ficou à frente apenas de Goiás, com saldo negativo de 9.123; Minas Gerais, onde 11.402 postos de emprego foram fechados; Rio de Janeiro, onde foram registradas 12.438 demissões; e São Paulo, que lidera o ranking com 39.675 demissões registradas em novembro.

Conforme os dados do Caged, quase todos os setores apresentaram demissões em Mato Grosso. No entanto, aqueles que tiveram mais vagas de emprego fechadas no mês passado foram a agropecuária (- 3.806 postos), construção civil (- 2.376 postos), Indústria de Transformação (- 1.563 postos) e serviços (- 1.501). Apenas o setor do comércio apresentou saldo positivo, com 366 vagas criadas.

Apenas 22 dos 141 municípios do estado são avaliados separadamente pelo Caged. Destes, apenas quatro aparecem com números positivos em relação a emprego no último mês: Barra do Garças, onde 34 postos foram criados; Cáceres, que apresentou saldo positivo de 26 postos; Guarantã do Norte, onde 83 vagas de emprego foram criadas; e Poconé, que teve saldo positivo de 30 vagas.