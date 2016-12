De acordo com a prefeitura, as inscrições podem ser feitas até o dia 2 de janeiro

A Prefeitura de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, abriu inscrições para preencher 336 vagas em um processo seletivo no município. De acordo com a prefeitura, as inscrições podem ser feitas até o dia 2 de janeiro. Os salários variam entre R$ 1.825,67 a R$ 3.651,34. Não há cobrança de taxa de inscrição.

De acordo com a prefeitura, o processo seletivo fará contratação temporária de motoristas e professores para o atendimento da rede municipal de ensino, por tempo determinado. Serão disponibilizadas 336 vagas no município de Sorriso: professores de inglês; língua portuguesa; matemática; educação física; história; geografia; artes; ciências; e pedagogia.

No Distrito de Boa Esperança as vagas são para professores língua portuguesa; educação física; e pedagogia. No Distrito de Caravágio as vagas são para professores de inglês; língua portuguesa; matemática; educação física; história; geografia; ciências; e pedagogia.

Também existem vagas previstas para o Distrito de Primavera: professores língua portuguesa; matemática; educação física; história; e pedagogia.

Além das vagas para os professores, há 14 vagas para motoristas na sede do município. Os candidatos devem se inscrever por meio do site da prefeitura.

Os interessados ao cargo de professor devem ser avaliados através de uma prova escrita, no dia 22 de janeiro. Já os candidatos das vagas de motoristas farão prova escrita de múltipla escolha no dia 22 de janeiro, e prova prática, entre os dias 27 a 28 de janeiro.