THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Angústia. Essa é a palavra que define o sentimento da diarista Ana Domingos nos últimos quatro meses.

A filha dela, Mariane Cristina de Almeida, de 27 anos, desapareceu no dia 28 de agosto após sair para ir à igreja, no bairro Parque Cuiabá.

“Eu peço a Deus todos os dias para tocar no coração dessa pessoa que desapareceu com ela. Porque é terrível uma mãe não saber o que aconteceu com seu filho. A Mariane estava cheia de planos, ela não sumiria por conta própria e ainda mais sem dar nenhuma notícia depois de tantos meses”, disse Ana em entrevista ao MidiaNews.

A diarista afirmou que tem esperança de encontrar a filha viva. Mariane tem dois filhos - um menino de 10 anos e uma menina de 2 - que moram com a avó.

“Eu sei que tenho que estar preparada para as duas coisas: encontrá-la viva ou morta, mas a gente nunca está preparada para essa segunda opção, porque no fundo eu tenho esperança de encontrá-la viva, eu sinto que ela está viva”, relatou.

Ana contestou as investigações policiais sobre o caso. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) decretou sigilo no inquérito. A última informação divulgada foi de que Mariane teria saído da igreja por volta das 21h e entrado em um Celta branco.

“Se ela entrou nesse carro, cadê esse carro? Fica uma coisa assim bem esquisita. Eu vou lá na delegacia toda semana, mas eles sempre dizem que não podem me falar nada. Eu acho que tinha que falar, porque ficar quatro meses sem saber o que aconteceu com o seu filho é muito angustiante”, afirmou.

A diarista lembrou que na data do desaparecimento, a família passou o dia na comunidade de São Gonçalo Beira Rio.

“Era um domingo e eu fui para o meu antigo emprego numa peixaria lá no São Gonçalo Beira Rio. Na hora do almoço, ela apareceu lá com as crianças, minha outra filha e minhas irmãs. Fomos embora às 18h porque ela tinha que ir na igreja. Ela costumava ir ao culto às quartas-feiras, mas como estava estudando à noite passou a ir aos domingos”, contou.

“Por volta de 23h20, meu filho mais velho ligou para ela e o celular já estava desligado. Eu não me importei muito na hora porque ela costumava sair da igreja e ir comer um lanche. Na segunda-feira de manhã, dia 29, porém, eu fui até a casa dela para irmos ao médico e ela não estava lá. Aí bateu a preocupação. Liguei para o número dela e só dava desligado. E está assim até hoje. Já são quatro meses sem notícias”.

Reprodução Cartaz informa sobre o desaparecimento de Mariane

Sem festas

Ana Domingas relatou que a dor pelo desaparecimento da filha só aumentou nesse período de confraternização de final de ano.

Ela disse que a família estava preparando uma grande festa para o Natal e para a virada do ano, mas que agora, tudo é “tristeza”.

“Nós nunca passamos essas datas separadas. Só Deus sabe o sofrimento que estou enfrentando. Os filhos dela estão muitos abalados, principalmente a mais nova. Ela me pergunta todo dia de quando a mãe vai chegar. Está sendo muito difícil esse final de ano”, pontuou.

Quem tiver alguma notícia sobre Mariane pode entrar em contato com os números: (65) 3901-4823 ou (65) 99982-7766.