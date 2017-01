Na capital, são 137 vagas, entre estas, seis são exclusivas para Pessoas com Deficiência

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT) disponibiliza 623 vagas de emprego nesta semana em todo o estado de Mato Grosso. As vagas estão distribuídas entre 23 munícipios que possuem os postos do órgão. Na capital, são 137 vagas, entre estas, seis são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os municípios de Sapezal e Lucas do Rio Verde também apresentam grande quantidades de vagas, sendo 187 e 182, respectivamente. Entre as áreas disponíveis estão: operador de caixa, auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de depósito, entre outros.

O secretário Adjunto de Trabalho e Emprego Samir Prado ressalta a importância de se cadastrar no banco de dados do Sine e de ficar atento ao painel de vagas de emprego disponibilizado toda semana.

“O Sine toda semana disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas, é uma oportunidade única para o público que está à procura por uma oportunidade. Quem tiver interesse é só procurar uma unidade mais próxima de sua residência e se cadastrar”, disse.

O Sine Matriz, fica localizado na Rua Baltazar Navarros, nº 567, bairro Bandeirantes, região central de Cuiabá. O horário de atendimento é das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Confira aqui o quadro de vagas completo