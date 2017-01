DA REDAÇÃO



O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso (Ipem-MT) realizou mais de 10 ações voltadas para a prevenção de acidentes e a segurança de produtos em 2016. Uma delas, a Semana de Prevenção e Orientação de Acidentes Domésticos, desenvolvida em escolas de Cuiabá e Várzea Grande, orientou mais de 800 alunos, sobre os perigos existentes em suas casas e os cuidados que devem ser tomados para a prevenção desses acidentes.

O trabalho desenvolvido pelo setor de Fiscalização da Avaliação da Conformidade, além de seguir um calendário previsto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), segue iniciativas próprias para atingir o maior número de cidadãos com orientações específicas por meio de palestras.

A meta para 2017 é ampliar o número dessas ações com vistas a mapear os riscos dos produtos que ainda não são certificados, como é o caso dos cordões de cortinas e persianas, que podem causar sérios acidentes domésticos. O Inmetro dispõe de um sistema para que a população registre a ocorrência de acidentes com produtos, certificados ou não.

A Portaria 615/2012 e a complementar 616/2012 que trata da certificação de escadas domésticas foi um dos temas abordados. Ambas entraram em vigor em novembro de 2015 para os varejistas, portanto, obrigatoriamente o mercado precisou se adequar às novas diretrizes, que devem ostentar o selo do Inmetro no produto, o que atesta a conformidade de acordo com as normas de segurança.

“A escada já era regulamentada, mas a nova Portaria especificou alguns itens, como a inclinação da escada, o braço de reforço e a estrutura e sua estabilidade”, explicou a agente fiscal metrológica e especialista em segurança de produtos do Ipem-MT, Suziane Cristina Marchioreto.

Berços também passaram a contar com mais itens de segurança, conforme previsto na Portaria 053/2016. O rigor das exigências é válido para os 368 modelos registrados e disponíveis no mercado nacional. No entanto, os fabricantes terão até 2018 para se adequarem e o comércio varejista até 2019.

A fantasia de sereia, especificamente as nadadeiras que mexem com o imaginário da meninada foi outro produto que mobilizou a equipe de segurança de produtos do Inmetro no país e do Ipem em Mato Grosso. Isso porque, conta com maior risco de afogamento uma vez que limita a mobilidade das pernas ao nadar. O produto não é certificado pelo Inmetro, mas teve um alerta emitido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, além da Sociedade Aliança Piscina Segura que se posicionou sobre o assunto.

“Tudo o que representa risco a saúde e segurança do consumidor é foco da segurança de produtos. A cultura do consumidor ainda é de se culpar pelos acidentes ocorridos com produtos e a maioria dos consumidores ainda não levam em consideração a segurança na hora de adquirir um produto. Nosso papel enquanto órgão delegado é promover ações para a mudança dessa cultura. As orientações são para a prevenção desses acidentes e quando ocorrerem que os consumidores registrem os mesmo no Sinmac (Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo), dando subsídios para tomada de ações por parte dos órgãos competentes”, destacou Suziane.

O brinquedo cavalinho chinês também foi alvo de operação especial do Ipem, que retirou o referido produto do mercado em Cuiabá e Várzea Grande. A operação especial no Estado foi motivada por um acidente ocorrido com uma criança em São Paulo, que engoliu uma das baterias botão que reproduz o som do cavalinho.

O Inmetro desenvolve e monitora ações de segurança em todo o país e participa do cenário mundial nessa questão. Em meados do ano integrou a Campanha Global sobre riscos de acidentes com cordões de cortinas e persianas, de iniciativa da OCDE – Organismo de Segurança de Produtos da Austrália. Além do país sede do evento Austrália, aderiram também a campanha Estados Unidos, Canadá e a União Europeia. No Brasil além do Inmetro também fizeram parte da campanha de prevenção o Instituto de Defesa do Consumidor e a Ong Criança Segura.

Para 2017 serão mantidas as ações relacionadas a orientação e prevenção de acidentes de consumo, visando a segurança do consumidor no Estado; a realização da Semana de Prevenção e Orientação de Acidentes Domésticos com foco na orientação do público infantil que é considerado um dos mais vulneráveis, com o intuito de prevenir acidentes domésticos e também evitar que o número desses acidentes aumentem e ampliar a divulgação do Sinmac a fim de estimular os consumidores a relatarem os acidentes ocorridos com produtos e serviços.

SINMAC

No Brasil, o Inmetro monitora casos de acidentes de consumo desde 2006, por meio do Banco de Dados de Acidentes de Consumo. A partir de setembro de 2013, com o lançamento do Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac), o Instituto, além de ampliar a sua atuação ao considerar outros tipos de acidentes provocados por produtos e serviços, passou também a disponibilizar relatórios e estatísticas de acidentes registrados no País, com filtros por produto, classe de produto e estado, bem como estatísticas que permitem estimar os impactos destes eventos no sistema de saúde, com o tratamento de vítimas, e na produtividade do País, com o afastamento de consumidores que se acidentam em seus postos de trabalho.

E ainda, viabilizar a execução de ações focadas e direcionadas tanto por entidades públicas, órgãos de defesa do consumidor e indústria com a finalidade de reduzir a incidência de tais acidentes e alertar a população e diferentes segmentos profissionais, como a classe médica, por exemplo, para riscos até então pouco conhecidos pelos consumidores brasileiros.

Ou seja, com o Sinmac, o Inmetro amplia a participação do consumidor, apoia outros regulamentadores e a Associação Brasileira de Normas Técnicas e estimula a melhoria da indústria nacional.

Além dos acidentes de consumo, outros tipos de acidentes provocados por produtos e serviços também são passíveis de serem registrados pelos consumidores no Sinmac, os acidentes provocados por mau uso do produto pelo consumidor e os acidentes domésticos.

Entretanto, não são apenas os acidentes que provocam lesões nos consumidores que devem ser registrados. De acordo com o Inmetro, outros eventos como os chamados "incidentes" devem ser registrados. O Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac), tem o objetivo de mapear e estimular o registro de acidentes de consumo, como o nome já especifica, em nível nacional.

“Um acidente de consumo acontece quando um produto ou serviço prestado provoca danos à saúde e segurança do consumidor, mesmo quando utilizado adequadamente ou de acordo com as instruções do fabricante”, revelou Suziane, ao pontuar que os registros podem resultar em novos regulamentos ou revisão dos regulamentos já existentes, contribuindo com a tomada de ações para que produtos e serviços se tornem mais seguros.

“Contribuindo ainda, com a redução de gastos com tratamento de vítimas e perda de produtividade do país”, complementou a fiscal metrológica, ao especificar que é fundamental o registro no sistema, pois, colabora com o mapeamento dos riscos e auxiliam nas medidas a serem adotadas em prol da segurança do consumidor.

Disponível no endereço eletrônico http://www.inmetro.gov.br/consumidor/formulario_acidente.asp o Sinmac possui um formulário acessível de fácil preenchimento, para a identificação da pessoa e o relato do acidente ocorrido. Não é um sistema de reclamação dos consumidores e sim um banco de dados de acidentes a partir do qual podem ser coletados dados e estatísticas para a adoção de ações de proteção aos consumidores. Dessa forma além do registro no Sinmac, o consumidor deve procurar os órgãos de defesa do consumidor e entrar em contato com o fabricante do produto que ocasionou o acidente.