DA REDAÇÃO



As unidades do Ganha Tempo de Cuiabá e Várzea Grande, vinculadas a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), irão funcionar em novo horário a partir da próxima segunda-feira (09.01). A mudança publicada na Portaria nº 160/2016, acontece considerando a necessidade de redução das despesas públicas.

A decisão é amparada pelo Decreto 694/2016, que estabeleceu o horário de expediente reduzido para os órgãos públicos do Estado, entre as 13h e 19h, com algumas exceções. Até então, entre elas estavam os postos do Ganha Tempo na Praça Ipiranga, em Cuiabá, e no Várzea Grande Shopping, em Várzea Grande.

Com a mudança, a unidade do Ganha Tempo da Praça Ipiranga que funcionava das 07:30 às 18:30, de segunda a sexta-feira e das 07:30 às 12:30 aos sábados, passa a atender agora das 07h30 às 17h30 durante a semana, e entre 07h30 e 11h30 no sábado.

Já a unidade do Ganha Tempo de Várzea Grande, que funcionava entre as 09h e 19h de segunda a sexta-feira, irá receber os cidadãos agora das 10h às 19h.