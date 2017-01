DA REDAÇÃO



A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, publica na edição de hoje (2) do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso mais sete editais de convocação para composição do quadro funcional da Pasta.

Os editais são os de número, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/2016. Todos eles se referem ao Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado Edital n°. 001/2016 e ao Edital de Homologação do Processo Seletivo Simplificado, de 16 de maio de 2016.

Os candidatos relacionados em cada um dos sete editais deverão se apresentar no Núcleo Tecnológico Municipal (NTM), em frente ao Terminal André Maggi, com toda documentação necessária para a contratação temporária, conforme item 12.3. do Edital nº. 001/2016.

O secretário de Educação, Sílvio Fidelis reforça aos aprovados que os horários pré-determinados, assim como, as datas já estabelecidas por cada um dos editais, são únicas para cada grupo de profissionais e que nenhum dos aprovados pode perder a data e o horário, pois estará automaticamente desclassificado.

O edital de nº 25/2016 convoca os profissionais aprovados aos cargos de professores de nível superior para docência na educação infantil e ensino fundamental para entrega de documentos à Comissão de Coordenação do Edital das 14h às 18h, do dia 1º de fevereiro.

O edital de nº 26/2016 está convocando para entrega dos documentos no dia 2 de fevereiro os aprovados no cargo de professor de nível superior para docência na educação infantil e no ensino fundamental. O candidato deverá comparecer impreterívelmente das 08h às 12h.

O edital de nº 27/2016 convoca os profissionais aprovados para o cargo de técnicos de desenvolvimento educacional e técnicos de desenvolvimento infantil, no dia 1º de fevereiro, das 08h às 12h para entrega dos documentos.

O edital de nº 28/2016 está convocando técnicos administrativo educacional e agentes administrativos aprovados para entrega de documentos no dia 1º, das 8h às 12h.

O edital de nº 29/2016 convoca técnicos de suporte administrativo educacional e técnicos em manutenção e segurança da infraestrutura escolar para que entreguem a documentação necessária no dia 2 de fevereiro das 8h às 12h.

O edital de nº 30/2016 convoca os profissionais aprovados para o cargo de técnico em suporte administrativo educacional e técnico em manutenção e segurança da infraestrutura escolar para entrega de documentação das 14h às 18h no dia 2 de fevereiro.

O edital de nº 31/2016 convoca os profissionais aprovados ao cargo de professor de nível superior para docência na educação infantil e no ensino fundamental para entrega dos documentos no dia 1º de fevereiro, das 8h às 12h.

Desde que a prefeitura municipal, por meio da secretaria de Administração passou a convocar os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2016, foram supridas vagas em oito funções nas secretaria de Educação, sendo 22 no cargo de agentes administrativos, 171 técnicos em manutenção e segurança da infraestrutura escolar, 261 em técnicos em desenvolvimento infantil, 85 em técnico em manutenção da infraestrutura e higienização escolar, 80 em técnico em desenvolvimento especializado, 73 técnicos em nutrição escolar, 20 responsáveis pelo transporte escolar e 642 professores de nível superior para docência em educação infantil e ensino fundamental.