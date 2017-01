Um voo da United Airlines que partiu na noite de domingo, dia 1º de janeiro de 2017, do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, com destino a Houston, nos Estados Unidos, teve que retornar ao aeroporto menos de uma hora após a decolagem devido a uma falha mecânica.

O Boeing 767-322 da United decolou de Cumbica às 22h45 e logo após a decolagem, percebeu que havia uma falha mecânica.



A aeronave ficou sobrevoando a região de Sorocaba e, segundo informações do site Flight Radar 24, que monitora pelo sinal do transponder e via satélite os voos no mundo, realizou três voltas no ar sobre a região.