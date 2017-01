Criança está internada há 20 dias no Hospital Santa Casa de Rondonópolis

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Após 20 dias internada na Santa Casa de Rondonópolis (212 km de Cuiabá), a bebê de três meses que teve agulhas de metal introduzidas na cabeça e no abdômen, em um suposto ritual religioso, no dia 11 de dezembro, continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (2), a menor passou por nova cirurgia para a retirada da agulha no abdômen, mas sem sucesso.

Segundo os médicos, a criança ainda está com muito inchaço na cabeça. Por isso ainda não realizaram nova tentativa para retirar os objetos do crânio.

Apesar de ainda estar com as agulhas no corpo e na cabeça, ela responde bem ao tratamento e respira sem ajuda de aparelhos.

Menor está com duas agulhas alojadas em sua cabeça

A bebê continuará em observação rigorosa, aguardando nova avaliação médica.

O caso

A Polícia Civil de Jaciara foi acionada pelo Conselho Tutelar na noite do dia 12 de dezembro, sobre o fato que teria acontecido no dia anterior.

Os conselheiros receberam denúncia da equipe médica do Hospital Municipal de Jaciara sobre a suspeita de maus-tratos contra a criança.

O pai da menina foi preso na terça-feira (13). W.J.C., 28, é suspeito de aceitar receber R$ 250 para submeter a filha ao ritual, que foi conduzido por I.Q.S., 42 anos, presa no mesmo dia, em São Pedro da Cipa (149 km da Capital). Outros dois maiores também são acusados.

A Polícia Civil indiciou quatro pessoas criminalmente. Além deles, a mãe, que é menor de idade, responderá por ato infracional.

De acordo com o delegado Marcelo Melo de Laet, a resolução do caso está bastante adiantada, apesar da negativa dos suspeitos em confessar formalmente a participação no suposto ritual religioso.

O crime está sendo tratado como tentativa de homicídio. No entanto, segundo o delegado, caso a vítima venha a falecer no período de 30 dias (prazo do mandado de prisão temporária dos suspeitos), os investigados poderão responder por homicídio consumado triplamente qualificado: mediante paga ou promessa de pagamento, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.

Leia mais sobre o assunto:

Médicos não conseguem tirar agulhas de cabeça de bebê

Quatro são indiciados por ritual com bebê de três meses

Polícia prende dois suspeitos de realizar ritual em bebê