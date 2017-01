DA REDAÇÃO



O primeiro mês do ano de 2016 conta com uma programação especial para a população, no Ganha Tempo de Cuiabá. O órgão, que é vinculado a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), irá levar cultura, lazer e cidadania, por meio de serviços gratuitos.

Desta terça-feira (03.01) até o dia treze de janeiro, o Ganha Tempo, em parceria com o Instituto Memória da Assembleia Legislativa, irá apresentar aos cidadãos uma exposição sobre o centenário do poeta mato-grossense Manoel de Barros.

Dia 16, 20 e 30, a Galvan Cabelereiros irá fornecer cortes de cabelo, design de sobrancelha, camuflagem em hena, hena completa, depilação egípcia, barba, penteado, chapinha e maquiagem para quem passar pelo local. O atendimento será realizado das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Histórico

O Ganha Tempo foi criado em 2001, com a implantação da Unidade de Atendimento Integrado na Praça Ipiranga, no centro de Cuiabá, reunindo a prestação de uma grande diversidade de serviços para atender à população da capital. O Programa é vinculado à Secretaria Adjunta de Cidadania da Setas.

A prestação de informações e serviços num único local tem facilitado a vida dos cidadãos, criando um padrão diferenciado das organizações tradicionais, a partir de princípios voltados à celeridade e melhoria da qualidade na prestação do atendimento aos cidadãos.