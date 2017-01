DA REDAÇÃO



Os interessados em fazer um curso superior pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) podem se inscrever até o dia 10 de janeiro no vestibular específico na modalidade Parceladas para ingresso no primeiro semestre de 2017.

Estão sendo oferecidas 400 vagas em oito cursos superiores de licenciaturas e bacharelados que serão ministrados em seis cidades de Mato Grosso. O boleto bancário poderá ser pago na rede bancária até o dia 11 de janeiro.

Os cursos serão oferecidos nos municípios de Colíder (Ciências Biológicas), Confresa (Sociologia), Juara (Agronomia), Luciara (Física), Marcelândia (Agronomia e Direito) e Vila Rica (Filosofia e Zootecnia). De todas as vagas, a Unemat reserva 25% para estudantes que se autodeclarem negros ou pardos, por meio do Programa de Inclusão e Integração Étnico-Racial (PIIER) e 35% das vagas para estudantes oriundos da escola pública.

As provas serão realizadas no dia 19 de fevereiro, no período das 08h às 11h, horário de Mato Grosso, nos municípios de Colíder, Confresa, Juara, Marcelândia e Vila Rica. O vestibular específico constará de duas etapas, sendo a primeira de provas de múltipla escolha e a segunda de prova de redação. As duas etapas acontecerão no mesmo dia e horário.

O resultado final será divulgado a partir do dia 3 de abril. As datas de matrículas e calendário das aulas serão divulgados por meio de edital complementar. Os candidatos devem observar o anexo VII do edital de abertura do vestibular que especifica o regime e horário de oferta dos cursos.

A oferta desses cursos na modalidade Parceladas, em regime de turmas únicas, foram aprovadas pelos conselhos superiores da Unemat: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) e Conselho Universitário (Consuni) e visam garantir a formação superior no interior de Mato Grosso atendendo a demanda da sociedade.

Para mais informações acesse o edital de abertura do vestibular específico para 2017/1: www.unemat.br/vestibular