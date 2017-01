DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá começa nesta quarta-feira (04) as interdições para a Corrida de Reis, que será realizada no próximo domingo (08).

Na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), o trecho próximo à Praça das Bandeiras, onde será a chegada do evento, haverá interdições nos dois sentidos da via, para a montagem da estrutura, nos dias 04 e 05 (quinta-feira).

Os agentes de trânsito estarão no local a partir das 6 horas, orientando os condutores. Faixas também serão instaladas para informar aos condutores a respeito da data e período da interdição. No sábado (07), a Ponte Sérgio Motta, local da largada, será interditada.

No dia da corrida, as vias serão interditadas a partir das 6h20 e liberadas assim que os atletas passarem pelos pontos de bloqueio. A previsão é de que o bloqueio total termine às 11 horas, com exceção da Avenida do CPA, cujo bloqueio se estenderá até às 16 horas, para que a estrutura da chegada possa ser desmontada.

A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta aos motoristas que desejarem seguir da região do Coxipó ao Centro utilizando a Avenida Fernando Correa da Costa, ou no sentido contrário, que acessem as regiões pelo viaduto da Avenida Miguel Sutil, uma vez que a Avenida da Prainha também estará interditada.

Ocorrerão interdições na Avenida Beira Rio e transversais, como Rua Paquetá, Avenidas Tancredo Neves e Jaques Brunini; na Avenida XV de Novembro com a Major Gama; Avenida Tenente Coronel Duarte com Carmindo de Campos; Avenida Dom Aquino com Dom Bosco; Generoso Ponce com Prainha; Coronel Escolástico na altura da Praça do Rosário; Prainha com Getúlio Vargas; Avenida Mato Grosso com Avenidas do CPA e Prainha; Avenida Miguel Sutil no viaduto da Avenida do CPA, além de vias transversais ao longo da Avenida do CPA.

A largada da corrida será em Várzea Grande, na Ponte Sérgio Motta, às 7 horas para os atletas da categoria especial. Às 7h15, largam as mulheres do pelotão de elite e às 7h30, os homens da elite e categoria geral.

Batedores da Secretaria e do Batalhão de Trânsito acompanharão os pelotões.