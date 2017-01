O "Túnel das Águas", uma das atrações do parque, inaugurado na sexta-feira (30)

ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

Inaugurado na última sexta-feira (30), o Parque das Águas "Seo Fiote" já está recebendo centenas de visitantes, embora as obras do espaço ainda não estejam 100% concluídas.

Com uma área de 270 mil metros quadrados, o Parque das Águas deverá contar com 1,5 mil metros de pista de caminhada, 1,6 mil metros de ciclovia, além de dois restaurantes e um "Food Park".

Além disso, o projeto contempla uma cachoeira e o "Túnel das Águas" - que já estão prontos -, além da "Splash Zone" e o "Show das Águas", ainda em construção.

A Prefeitura afirma que as obras de infraestrutura já foram finalizadas. Mas ao visitar o local, a reportagem constatou que ainda faltam inúmeros reparos, como a colocação de piso, recapeamento das pistas de corrida e ciclovia, além da conclusão do portal de acesso ao parque.

De acordo com o turismólogo Filipe de Oliveira, responsável pelo acompanhamento das obras das fontes e que, temporariamente, coordena os trabalhos no local, tudo deve ficar pronto até o final de janeiro.

Marcus Mesquita/MidiaNews Apesar da inauguração, as obras do Parque das Águas ainda estão em andamento

No entanto, devido à mudança no comando da Prefeitura de Cuiabá, não há uma previsão concreta de entrega da obra.

“Como trocou o Governo, a gente ainda não sabe como vão ser os novos contratos, com quantos trabalhadores a gente vai poder contar. Então fica difícil apontar uma data específica para a finalização da obra”, justificou.

Segundo Oliveira, os restaurantes e o "Food Park", que já deveriam estar funcionando, estão sendo construídos pelas empresas que ganharam a licitação para administrar os espaços.

Entre as empresas vencedoras da licitação, estão o Cupim Bar e a Churrascaria Boi Grill. A Sabor Cuiabá Restaurante Ltda será responsável pela instalação do "Food Park".

“O 'Food Park' terá 18 quiosques. Se tudo ocorrer bem, segundo o responsável, já estará funcionando no dia 20 de janeiro”, afirmou Oliveira.

“Já os restaurantes não nos deram qualquer tipo de previsão de entrega”, completou.

“Show das Águas”

Principal atração do Parque, o Show das Águas ainda está em fase de montagem.

Marcus Mesquita/MidiaNews O "Show das Águas" - principal atração do Parque - só deverá ficar pronto no dia 28 de janeiro

As quase 400 fontes que fazem parte da estrutura já foram instaladas, mas a parte elétrica e de comando do show só devem ficar prontas no dia 28 de janeiro.

“O Show das Águas e a Splash Zone são monitorados e comandados por computador. Nesses dois, a gente está terminando de passar os cabos subterrâneos. Quando terminar de passar esses cabos, uma equipe da China vai fazer a parte de programação, que irá determinar, por exemplo, a intensidade dos jatos”.

Já o Túnel das Águas, com a extensão de 14 metros e que permite a passagem por entre os jatos de água, e a cachoeira com névoa artificial já estão em funcionamento.

O “Seo Fiote” foi feito exclusivamente com recursos municipais, oriundos da arrecadação de impostos.

O espaço ainda conta com duas academias ao ar livre, parques infantis, e dois estacionamentos com capacidade para 600 veículos.

Com o início das obras em setembro de 2015, o parque foi orçado em R$ 11,5 milhões.

