A estudante cuiabana Katinayane Jaine da Silva Zolin, de 19 anos – que sofre um acidente vascular cerebral (AVC) cinco dias antes de fazer a prova do Enem em novembro -, recebeu alta no último sábado (31).

Ela ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Cuiabá por quase 60 dias. No último dia 20 de dezembro, ela foi transferida para o Hospital Júlio Muller, onde começou o processo de reabilitação.

A mãe dela, Vilma Aparecida da Silva, de 45 anos, disse ao MidiaNews que a filha passa bem, mas ainda tem dificuldade em andar e falar.

Ela é uma menina muito esforçada e já está em casa se dedicando muito no tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia

Segundo ela, Katinayane não vê a hora de voltar a estudar. O sonho dela é entrar na faculdade de Medicina.

“Ela é uma menina muito esforçada e já está em casa se dedicando muito ao tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia. Ela quer voltar logo aos estudos”, disse Vilma, ao revelar que a filha ganhou uma bolsa integral em um cursinho de Capital, onde pretende se preparar para o próximo Enem.

Apesar da alegria de ter a filha de volta em casa, a preocupação de Vilma ainda é grande, pois até agora os médicos não descobriram o que pode ter provocado o acidente cerebral.

“Eles [médicos] suspeitam que pode ter sido lúpus, mas nenhum exame confirmou essa hipótese. Eu só vou sossegar quando descobrir o que aconteceu e dar um jeito de pagar um tratamento para que ela não sofra isso novamente”, afirmou a mãe.

Vilma teve que deixar o emprego para cuidar de Katinayane. Atualmente, a família sobrevive com a aposentadoria da avó, de 75 anos.

Quem quiser contribuir com a família, que tem recebido apoio de amigos inclusive com a doação de alimentos, pode fazer depósitos em nome de Vilma A. Silva, no Banco do Brasil. Agência - 2963-7. Conta Corrente - 29318-0.

O caso

Katinayane começou a apresentar os sintomas do AVC no dia 1º de novembro. Ela foi encaminhada para o hospital, onde os médicos solicitaram uma ressonância magnética.

Os médicos recomendaram que ela voltasse para casa e ficasse em repouso.

A família disse que, após voltar para casa, ela já sentia fortes dores e o lado do direito do rosto estava paralisado.

Seu quadro de saúde então piorou, motivo pelo qual foi encaminhada para o Hospital Jardim Cuiabá.

Nesta unidade, foi diagnosticado que ela sofreu um AVC.

A equipe médica tomou as providências e, ciente de que a família não poderia arcar com as despesas do local, ajudou na transferência para o Pronto-Socorro de Cuiabá.

Katinayane deu entrada na unidade por volta das 20h.

Ela ficou na unidade até o dia 20 de dezembro, quando deixou a UTI e foi transferida para o Júlio Muller.

A família deve acionar o Ministério Público Estadual (MPE) para denunciar um suposto erro médico.

