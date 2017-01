Bartolino Prado (no detalhe) perdeu controle de moto após supostamente sofrer mal súbito

O sargento da Polícia Militar Bartolino Prado da Cruz, de 51 anos, morreu após bater sua moto em uma árvore na BR-070, em Cáceres (220 km de Cuiabá), na segunda-feira (2).

De acordo com informações da PM, o sargento estava em uma moto Honda XRE 300 a caminho da Capital.

Ele ia dar entrada ao pedido de aposentadoria na Secretaria de Estado de Gestão, no Centro Político Administrativo (CPA).

Conforme a Polícia Militar, a suspeita é de que o sargento tenha sofrido um mal súbito no trajeto.

Bartolino perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu a árvore.

Segundo a PM, quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegaram, Bartolino estava sentado no meio-fio, mas não conseguia falar.

Logo depois, ele não resistiu e morreu antes de ser levado para uma unidade de saúde.

O corpo do sargento foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Polícia Militar em luto

No domingo (1º), outro sargento da PM morreu em um acidente com moto no Estado.

Domingos Rodrigues, de 51 anos, estava a caminho de uma farmácia na cidade Barra do Garças (509 km de Cuiabá) quando colidiu a moto na traseira de um caminhão.

Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória no hospital.

