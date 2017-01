A iniciativa de um servidor penitenciário deu início a um campeonato de futebol em uma das maiores penitenciárias de Mato Grosso, a Major PM Eldo Sá Correa, conhecida como Mata Grande, localizada em Rondonópolis (212 km de Cuiabá).

O agente Hildo Galvão teve a ideia de organizar um torneio interativo que contou com a adesão de 75 recuperandos. Todos foram beneficiados por apresentar bom comportamento.

“Eles receberam capacitação profissional e realizam trabalhos intra e extramuros em diversos locais e com diversos parceiros, como empresas privadas e públicas, a exemplo da Centroeste, Pavimat Construtora, Labrotec, Polícia Federal, Departamento de Água e Esgoto (DEA), Polícia Militar Ambiental, Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc), Cadeia Pública Feminina, e cidadãos, como os acadêmicos do campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)”, diz o diretor da unidade, Ailton Ferreira.

“O futebol é uma linguagem universal, uniu o mundo, fez pausas em guerras. Pessoas de todas as idades, raças e sexos vibram extasiados não somente com seus grandes ídolos e seu imenso talento, mas também com partidas de várzeas”. A análise é da pedagoga da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT) Creuza Rosa Ribeiro.

O objetivo foi proporcionar aos recuperandos um momento de lazer e confraternização entre os que laboraram durante todo o ano de 2016, e demonstraram responsabilidade e comprometimento no desenvolvimento de suas atividades, correspondendo de maneira proativa as oportunidades recebidas, o que tem refletido, de forma positiva, em seu processo de ressocialização e preparação para o retorno à sua família e o convívio em sociedade.

O evento aconteceu no campo de futebol dos servidores, que fica anexa a unidade. Para que a comemoração acontecesse foi necessário o envolvimento da direção, dos agentes e servidores de diversos setores, bem como da Associação dos Servidores e empresas parceiras.

Após a entrega da premiação foi servido um almoço, preparado pela Associação dos Servidores Penitenciários da unidade.