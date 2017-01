Nos dois últimos anos o Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) realizou mais de mil atendimentos. Com uma equipe multidisciplinar, o CRDH de Mato Grosso é o único do Brasil que conta em sua organização com uma Central de Intérpretes de Libras (CIL).

No início, o CRDH tinha como foco atender as vítimas de homofobia e de racismo.

“Hoje o Centro atende de maneira ampla situações conflitantes de violações de direitos humanos de crianças, adolescentes, idosos, mulheres, ribeirinhos, quilombolas, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, egressos do sistema prisional, profissionais do sexo, população carcerária, vítimas de intolerância religiosa, de trabalho escravo, de tráfico de pessoas, de xenofobia, de conflitos agrários, dentre outras que sofrem com a violação dos direitos humanos”. Informa a coordenadora do CRDH, Eliane Ferreira Marques de Almeida.

O principal propósito do CRDH é agir como articulador da rede de serviços sociais públicos por meio de encaminhamentos e acompanhamentos, sendo um espaço onde os direitos humanos são manifestados e seu atendimento garantido aos grupos de pessoas vulneráveis.

Os serviços que o centro oferece são: assessoria jurídica, serviço psicossocial, mediação de conflitos, promoção de ações sociais, capacitações e todo tipo de denúncias diretamente ligadas a violação dos direitos humanos. Atua em parceria com as redes de saúde, justiça, segurança pública, assistência social, previdência, educação entre outras.

Nas ações do programa “Educação em Direitos Humanos”, o CRDH oferece a comunidade palestras, fórum de debates, filmes educativos, rodas de conversas, entre outras atividades que atendem centenas de pessoas, informando e qualificando os cidadãos que sofrem com a violação dos seus direitos.

Um dos atendimentos mais procurados é o psicossocial. O acolhimento ao usuário é imediato, não precisa de agendamento, os procedimentos e encaminhamentos são tomados de acordo com as necessidades de quem os buscam. “O Centro é um espaço de fomento a cidadania, que tem as atividades baseadas no respeito aos seres humanos”, conclui Eliane Almeida.

A Central de Intérprete de Libras

A Central de Intérprete de Libras (CIL) funciona no Centro de Referência em Direitos Humanos desde Setembro de 2015. Após um ano de atendimento, foram realizados 637 serviços e procedimentos.

Dentre os serviços oferecidos pela central aos deficientes auditivos estão seminários, acompanhamento em delegacia, entrevista de emprego, consulta médica, acompanhamento em bancos, advocacia e aeroporto, entre outros tipos de atividade.

A CIL ampara a comunidade com deficiência auditiva de Cuiabá, Várzea Grande e os outros municípios do estado. Para usufruir dos serviços o usuário deve solicitar o intérprete por agendamento, dessa maneira ele se desloca até o local no qual o deficiente auditivo precisa de atendimento.

Além dos serviços prestados diretamente no auxílio aos deficientes, o CIL realiza e apoia eventos em prol desta comunidade. Em 2016 foi realizada a 2ª edição do Campeonato de Futsal de Surdos da Capital. O evento contou com oito times participantes, com mais de 100 pessoas presentes.

O campeonato é organizado pela Associação dos Surdos de Cuiabá em parceria com a CIL. A instituição também oferece cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A Central realizou ainda três cursos para toda a comunidade cuiabana.