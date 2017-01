A Serra do Caldeirão tem sido alvo da cobiça de garimpeiros e grileiros

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, solicitou ao Ministério da Justiça que disponibilize, novamente, a Força Nacional para fazer a segurança do garimpo ilegal conhecido como Serra do Caldeirão, no município de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste de Cuiabá).

A área federal – desocupada em novembro de 2015 após a invasão de mais de 5 mil pessoas - foi ocupada, de novo, na última sexta-feira (30). Mas, desta vez, por um grupo de aproximadamente 20 homens fortemente armados.

Eles chegaram ao local em vários carros e renderam oito seguranças de uma empresa mineradora.

No dia seguinte, policiais militares foram acionados para resgatar os profissionais, mas acabaram recebidos a tiros.

Houve confronto e os seguranças conseguiram escapar. No entanto, os PMs tiveram que recuar.

É necessário que União cumpra com a papel dela que é garantir a segurança do local

“Eles estavam fortemente armados, com equipamentos longos, e tentaram nos intimidar. A situação era de alto risco para os policiais que estavam na ocorrência”, afirmou o coronel da PM Edson De Carli, no final de semana.

Conforme Rogers, uma operação já está sendo montada entre as polícias Militar e Civil para retirar os criminosos do local. A ação também deve contar com o apoio da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

“Não estou pedindo para a Força Nacional expulsar invasor, até porque nós temos plenas condições de reintegrar a área. Mas não adianta nada nós ficarmos gastando para mobilizar forças, equipamentos, aeronaves para, dias depois, acontecerem novas invasões. Então é necessário que a União cumpra com a papel dela, que é garantir a segurança do local”, afirmou o secretário.

Rogers acredita que os invasores façam parte de uma milícia.

Eles chegaram ao local determinados a explorar a área atrás de ouro e já avisaram que só sairão de lá mortos.

O caso

A corrida pelo ouro em Pontes e Lacerda foi confirmada pelo Governo do Estado no dia 12 de outubro de 2015.

À época, cerca de 600 pessoas invadiram a área, após a divulgação de que uma grande quantidade de ouro havia sido encontrada no local.

A disseminação de fotos e vídeos (muitos fruto de montagens falsas) nas redes sociais colaborou para intensificar a invasão ao local, que chegou a receber mais de cinco mil pessoas.

No dia 10 de novembro, a área foi desocupada em cumprimento a uma determinação do juiz federal Francisco Antônio de Moura Júnior, da 1ª Vara da Subseção de Cáceres.

A ação contou com o apoio da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Grupo Especializado de Fronteira (Gefron) e do Corpo de Bombeiros.

Um mês depois, entretanto, área foi invadida novamente.

Houve uma nova desocupação, mas as invasões continuam acontecendo. Mais de 100 pessoas já foram presas no local nesses últimos meses.