DA REDAÇÃO



Na primeira semana de 2017, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) oferta 53 vagas de emprego em Cuiabá. As oportunidades são disponibilizadas em diversas áreas, sendo que 14 vagas são exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD).

Entre as áreas disponíveis para o público em geral, estão auxiliar de cozinha, promotor de vendas, vendedor - no comércio de mercadorias, trabalhador rural e auxiliar técnico eletrônico, ajudante de produção, entre outros. Para a pessoa com deficiência as vagas são para estoquista, mecânico, operador de vendas e servente de limpeza. Confira aqui o painel de vagas completo

O superintendente de Trabalho e Emprego, Samir Prado, ressalta a importância das pessoas ficarem atentas ao painel de vagas da unidade. “O Sine disponibiliza toda semana vagas de emprego em diversas áreas, neste período de crise não podemos perder nenhuma oportunidade”, disse.

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, os interessados devem procurar uma unidade mais próxima de sua residência para efetuar o cadastro no banco de dados do Sine.

A unidade do Sine Matriz está localizado na Rua Baltazar Navarros, bairro Bandeirantes, região central da capital. O horário de funcionamento é das 07h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.

As vagas também podem ser acessadas pelo site da Setas ou no portal Mais Emprego.