Setes pessoas ficaram feridas na noite desta segunda-feira após um elevador despencar do 17ª andar de um prédio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As vítimas da mesma família — setes adultos e uma criança de seis anos — desciam no equipamento, quando por volta das 20h houve o acidente. O prédio onde aconteceu o acidente faz parte do condomínio Nova Ipanema, que fica as margens da Av. das Américas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a menina não sofreu ferimentos.

Na queda se feriram: Eduardo Miranda, de 70 anos; Júnia de Castro, 70; Renato Drummond, 38 e Raquel de Castro, 34. Também estavam no elevador e ficaram feridos: Leonado Calazans, 40; Liège Calazans, 65 e Mariana Amorim, 43. De acordo com as primeiras informações, todas as vítimas eram da mesma família e algumas delas vivem de Belo Horizonte (MG) e estavam na capital carioca para passar o réveillon.

Militares do quartel da Barra foram acionados para realizar o socorro. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital municipal Lourenço Jorge, também na Barra.

O Corpo de Bombeiros informou que quatro das vítimas precisam receber um "cuidado especial". No entanto, a corporação ressaltou que nenhuma delas estavam em estado grave ou gravíssimo. Ainda não há informações sobre o que provocou a queda do elevador.

De acordo com a Secretaria municipal de Saúde (SMS), Renato Drummond, Raquel de Castro, Leonado Calazans, Liège Calazans e Mariana Amorim foram atendidos e liberados ainda durante a madrugada.

Já a idosa Júnia de Castro, de 70 anos, ainda está no Hospital municipal Lourenço Jorge. A mulher teve uma das vértebras fraturada. Ainda não há previsão de alta médica para a mulher. Ainda segundo a SMS, Eduardo Miranda, também de 70 anos, foi transferido para o Hospital Barra D'or. Até agora não há informações sobre o seu estado de saúde.

O condomínio Nova Ipanema foi procurado. No entanto, até a publicação desta reportagem ninguém havia respondido os questionamentos.

