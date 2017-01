DA REDAÇÃO



A Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica da Politec informa nesta terça-feira (3) que haverá mudança no modelo da carteira de identidade (RG). A medida foi tomada em Mato Grosso para que haja inclusão de novos elementos de segurança e digitalização dos dados.

Haverá também alteração no tamanho e layout, com a inserção de novos campos para os dados biográficos. A previsão é que a nova carteira de identidade comece a ser implantada a partir do próximo mês.

Por conta disso, a quantidade de cédulas disponíveis nos postos de identificação está reduzida. Conforme a diretoria, a medida de redução no estoque foi tomada para que a população não fique sem atendimento, e para que ele seja realizado dentro do prazo. Estão sendo distribuídas diariamente 140 senhas no Ganha Tempo de Cuiabá, 60 em Várzea Grande e 50 no posto da Assembleia Legislativa.

“O objetivo é dinamizar o serviço, com impacto na redução do prazo de expedição em todo Estado e no processamento interno, trazendo também maior segurança no documento de identidade’’, afirmou o diretor Metropolitano de Identificação, em substituição legal, Leonel Melo.

Cuiabá possui estoque de cédulas até o mês de janeiro. No interior, o atendimento está sendo feito com cédulas virtuais, já no sistema novo de impressão. Exceto o atendimento das prioridades, que está sendo impresso em cédulas físicas.

Um lote de cédulas e películas foi adquirido e o prazo para a entrega dos materiais, pela Casa da Moeda, é até o dia 20 de janeiro.