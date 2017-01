DO G1



Três concursos estão previstos para ser abertos neste ano, com 2.560 vagas. O governo do estado adiantou que deve fazer concursos para atender as demandas da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Os salários ofertados devem variar entre R$ 2.776,97 e R$ 4.741,59. Os editais dos concursos ainda devem ser lançados.

Para a Polícia Militar, devem ser abertas 1.200 vagas. Será exigido nível superior e oferecido o salário de R$ 2.776,97 para a função.

Outras 1.200 vagas devem ser destinadas a atender as demandas da Polícia Civil. Devem ser oferecidas 900 vagas para investigador de polícia e 300 vagas para escrivão, com exigência de nível superior para os dois cargos. O salário ofertado para as duas funções deve ser de R$ 4.741,59.

Com salário de R$ 3.763,30, devem ser abertas 160 vagas para a Politec. Destas, 100 vagas são para papiloscopista e 60 para técnico em necropsia e 100 vagas para papiloscopista. Ambos exigirão nível superior.

Não há previsão de concurso na Prefeitura de Cuiabá, Câmara Municipal de Cuiabá, Ministério Público do Estado (MPE), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MT) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), em 2017, segundo as assessorias dos respectivos órgãos.